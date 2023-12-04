Переговори України та РФ: Німеччина вважає ситуацію на фронті перемогою Києва, — Bild

За словами аналітика Юліана Репке, у Берліні впевнені, що поточний стан справ може слугувати основою для переговорів і майбутнього України.

Німеччина вважає, що ситуація на фронті є перемогою для України, попри скромні результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Київ може пишатися звільненням Херсона, Харківської області та північних регіонів від окупантів. Про це розповів аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.

Журналісти зазначили, що 2 тижні тому Репке разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідав Київ. За підсумками цього візиту він повідомив, що США і Німеччина хочуть переконати Україну почати переговори з Росією.

Тепер же Реке в інтерв'ю заступнику головного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру заявив, що в Берліні вважають, що поточний стан справ на фронті є свого роду перемогою для України.

"Мене здивувало, що говорили, ніби нинішня ситуація — насправді успіх для України. Що це свого роду перемога. Що це положення, яке може слугувати основою для переговорів і майбутнього країни. Більше не потрібно доходити до Азовського моря, звільняти Донецьк і Крим", — сказав Репке.

Він зазначив, що, якщо порівнювати з березнем 2022 року, то тоді було захоплено значно більше територій. Тепер же Сили оборони України змогли звільнити Херсон, провести контрнаступ у Харківській області, а також вигнати росіян із північних областей.

"І ми можемо говорити, що це свого роду перемога і статус-кво, який ми можемо вважати успіхом. І ми повинні зробити все можливе, щоб вони дивилися на це так само, як ми", — сказав аналітик.

Нагадаємо, що 29 листопада в МЗС Німеччини назвали Раду Україна — НАТО ще одним кроком до Альянсу. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала світ працювати над подальшим розширенням зимового захисного щита для України, оскільки ракетні удари РФ у 2023 році стали ще важчими і небезпечнішими.

Також ЗМІ повідомляли, що ЗСУ загрожують перебої з постачанням палива через блокаду польського кордону. За інформацією МЗС України, блокада загрожує автомобільній промисловості Німеччини. Страждають цілі ланцюжки постачання, наприклад, електричних кабелів.