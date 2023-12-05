Мобілізація в Україні: у ЗСУ пояснили, чому ТЦК можуть перевіряти документи громадян

Під час воєнного стану представники поліції, СБУ, прокуратури та ЗСУ мають право перевіряти документи в громадян. Представники ТЦК та СП належать до Сил оборони, розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язані українці під час воєнного стану повинні мати при собі документи, які засвідчують особу, та військово-обліковий документ. Про це він повідомив в інтерв'ю NV.

Він зазначив, що крім своїх прав громадяни мають ще й обов'язки, які прописані в статті 65 Конституції України — "Захист територіальної цілісності та незалежності — обов’язок кожного".

"Це означає те, що громадяни під час воєнного стану, який діє в Україні, повинні мати при собі документи, які засвідчують особу, та документ про взяття на військовий облік. Тобто військово-обліковий документ", — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що це може бути приписне свідоцтво, чи інший документ. Також громадин повинні мати документи, що засвідчують право на отримання відстрочки.

Хто може перевіряти документи під час воєнного стану

Володимир Фітьо наголосив, що під час дії воєнного стану перевірку документів можуть здійснювати:

представники поліції;

представники Служби безпеки України;

представники прокуратури;

представники Збройних сил України.

"Якщо хтось думає, що представники ТЦК та СП не належать до Збройних сил, то він дуже сильно помиляється. ТЦК та СП — це фундамент, на якому тримається вся мобілізація зараз та формування військових частин нових, це також і велика кількість соціальної роботи: це і оформлення виплат пораненим, сповіщення про загибель", — пояснив він.

Як українці порушують мобілізаційний процес

Зі слів Фітьо, українці можуть ігнорувати отримання повістки, постановки на військовий облік під час зміни місця проживання чи місця роботи. Тоді як військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК та СП про зміну місця проживання в семиденний термін.

"І загалом, про будь-які зміни, які відбуваються в житті військовозобов'язаних, вони мають особисто повідомляти свій ТЦК. Це і отримання диплома, і одруження, і народження дітей. Ця норма діє наразі, допоки єдиний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" на даний момент ще не синхронізований з іншими державними реєстрами", — наголосив він.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що представники ТЦК та СП можуть заходити до помешкань громадян лише у трьох випадках — коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або коли є рішення суду, яке дає змогу зайти до житла.

Раніше повідомлялося, що студенти віком від 30 років, що отримують другу вищу освіту, мають відстрочку від призову в грудні. Проте в Україні розробляють законодавчі зміни, які позбавлять частину таких осіб права на відстрочки.