Воюють разом із "зеками": у ЗС РФ поповнюють армію "інвалідними" штурмовими підрозділами, — ЗМІ

Журналісти виявили спеціальні полки ЗС РФ, де тримають напівздорових росіян перед відправкою на війну. Кожного дня з барака забирають по кілька людей і приєднують до підрозділів "зеків".

Російська влада винайшла новий спосіб поповнення підрозділів "ексзеків", які беруть участь у "м'ясних штурмах" на війні в Україні. Для цього використовують поранених солдатів ЗС РФ, які отримали інвалідність, але ще здатні тримати в руках рушницю. Їх повторно відправляють на фронт, що дуже турбує їхніх родичів. Деталі процесу мобілізації в РФ описані в статті на порталі "Важные истории".

Журналісти порталу провели розслідування, під час якого опитали військовослужбовців ЗС РФ, які після шпиталю мають усі шанси знов повернутися на війну. Росіяни скаржаться, що їх не відправляють на медкомісію, не роблять аналізів, не лікують.

Поранених солдатів, які отримали інвалідність, воюючи з українцями, не демобілізують і не звільняють із армії. Натомість людей відправляють у навчальні табори, де вони чекають, коли їх викличуть воювати в складі штурмових підрозділів із "ексзеків". Журналісти з'ясували, що спершу росіян відправлять у спеціальні полки, а потім — до підрозділів, які складаються з ув'язнених: до "Шторм-Z" або армії "ЛНР".

У статті наводять кілька історій російських інвалідів — вони ще не на фронті, але ось-ось туди вирушать. Один зі співрозмовників розповів, як невідомим чином опинився на війні в Україні. Після поранення його відправили до так званого "полку тих, хто одужує" у в/ч 11134, 371-о полку 4 гвардійської Кантемирівської дивізії. Лікарі відмовилися визнавати, що він не може ходити. Тому незабаром чоловік опиниться в "штрафному підрозділі для ув'язнених "Шторм-Z", — хвилюється росіянин.

За словами співрозмовників журналістів, у "полку тих, хто одужує" близько 100 осіб. Щодня до них приходять командири та називають зі пів десятка імен, які мають відправитися на фронт. Бійців цього полку росіяни називають "калічі", зазначили автори розслідування.

Інший співрозмовник розповів аналогічну історію. Однак він опинився не в "Шторм-Z", а в штурмовому підрозділі з ув'язнених у "ЛНР". Їм видали "іржаві рушниці" й також сказали трошки зачекати перед відправкою на лінію вогню.

"Важные истории" детально проаналізували медичну документацію фігурантів розслідування. Журналісти переконують, що конкретно цих росіян не потрібно відправляти на фронт. Водночас родичі цих людей скаржаться на нерозуміння оточення. Наприклад, із них сміються та нагадують їм, що вони отримують немалі гроші, беручи участь у вторгненні в Україну.

"Депутати називають нас зрадниками. Люди хіхікають над нами: "А чого ви ниєте, вам же гроші платять великі!" Нас гноблять. Я виходжу з під'їзду, озираюсь, щоб нікого не зустріти, біжу до машини, до магазину й назад у свою нірку", — занотували журналісти слова дружини військового ЗС РФ.

Мобілізація в РФ — деталі

Зазначимо, Міноборони РФ відправило на війну в Україну близько 100 тис. ув'язнених, розповіли в ЗМІ. Ув'язнені уклали контракти, і тепер на лінії фронту опинилися вбивці, ґвалтівники, садисти. Стало відомо, що воювати відправляють навіть розбещувачів дітей: про це розповів один із таких людей.

Президент РФ Володимир Путін на початку осені заявив, що потік контрактників до лав ЗС РФ його задовольняє — їх досить багато, щоб не оголошувати додаткову хвилю мобілізації. Українські експерти впевнені, що Кремль дійсно відтягуватиме цей процес до перевиборів навесні 2024 року.

У ЗМІ також проаналізували, якої категорії росіян усе ж найбільше в ЗС РФ. З'ясували, що на першому місці — мобілізовані, на другому — "зеки".

Нагадуємо, 6 грудня невідомі особи ліквідували відразу двох зрадників України. Один зі зрадників злетів у повітря в Луганську: окупанти підтвердили смерть колаборанта Олега Попова. Другий — екснардеп Ілля Кива: його мертве тіло відшукали в снігу під Москвою.