Отримав благословення: дитина, яка постраждала від удару ЗС РФ, зустрілася з Папою Римським (фото)

За словами Романа Олексіва, він запам'ятає цю зустріч назавжди. Після ракетного обстрілу Вінниці хлопчик втратив матір, а також отримав опіки по всьому тілу, з якими справляється вже півтора року.

9-річний хлопчик Роман Олексів, який серйозно постраждав після ракетного удару ЗС РФ по Вінниці, зустрівся з Папою Римським. Про це йдеться на сторінці хлопчика в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що українець зі Львова дивом вижив після удару по Вінниці, який здійснили російські окупанти. У Римі він не тільки провів зустріч із понтифіком, а й отримав від нього благословення. В якостi подяки Роман подарував йому пам'ятний браслет.

9-річний українець, який постраждав від ракетного удару ЗС РФ, зустрівся з Папою Римським Фото: Vatican Media 9-річний українець, який постраждав від ракетного удару ЗС РФ, зустрівся з Папою Римським Фото: Vatican Media 9-річний українець, який постраждав від ракетного удару ЗС РФ, зустрівся з Папою Римським Фото: Vatican Media 9-річний українець, який постраждав від ракетного удару ЗС РФ, зустрівся з Папою Римським Фото: Vatican Media

Пройшла зустріч у День Святого Миколая, який тепер в Україні відзначають 6 грудня.

"Це була незабутня і благословенна зустріч", — ідеться в повідомленні.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що на зустріч із Папою Римським Роман Олексів прийшов разом зі своїм батьком, який продовжує його виховувати після смерті матері. Понтифік приділив час їм обом. Примітно, що дитина подарувала Папі Франциску браслет Національного центру реабілітації "Незламні" (UNBROKEN), після чого обійняла його.

Ракетний удар по Вінниці: що відомо

14 липня 2022 року російські окупанти вдарили ракетою по Вінниці. У той момент у місті перебував Роман Олексів із мамою Галиною. Вони прибули туди в гості до бабусі з дідусем.

Після ракетного удару жінка померла, а от дитину госпіталізували до Вінницької обласної лікарні. Там її розшукав батько. Хлопчик був у важкому стані, адже близько 45% його тіла вкрили зовнішні опіки, ще 35% — внутрішні. настільки глибокими, що подекуди навіть сягали кісток.

Нагадаємо, що 14 липня російські ракети "Калібр" вдарили по центру Вінниці, вбивши десятки людей, проте в Міністерстві оборони РФ, зі свого боку, заявили, що удару завдали по "нациках".

Служба безпеки України повідомляла, що у Вінниці затримали 300 підозрюваних у коригуванні удару по обласному центру. Місцеві жителі встигли побити чоловіка, який говорив про те, що ракетні удари по місту з боку РФ триватимуть.