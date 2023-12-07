Не тільки Magura V5: дроновий флот України здатен знищити весь флот Росії (відео, інфографіка)

Як підкреслив журналіст The Times, морські дрони змінюють війну на Чорному морі, викриваючи уразливість ворожих кораблів перед дешевими, швидко виготовленими українськими дронами-камікадзе.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли журналістам про морські безпілотники, які підготовлені та очікують на бойову роботу на складах ЗСУ. Про це пише кореспондент The Times.

Як стало відомо виданню, існують, за класифікацією ГУР, три види морських дронів — дрони ГУР, морські дрони-камікадзе і нове покоління морських дронів.

"Оператори безпілотників змінюють морську війну, викриваючи уразливість ворожих кораблів перед дешевими, швидко виготовленими дронами-камікадзе", — наголошує журналіст.

Дрони Головного управління розвідки

Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що саме цими дронами він робив пробоїни в найсучасніших російських військових кораблях. Свої останні цілі він потопив біля селища Чорноморське у Криму 10 листопада.

Військовий розповів, що безпілотники можуть уникати протичовнових сіток, прокрадаються у порт і знаходять правильний кут атаки.

Як згадує командир "13", під час однієї з атак росіяни відкрили вогонь з кулеметів, але нічого не могли вдіяти, оскільки українські дрони мають низькі і вузькі силуети, а коли вони розганяються, то влучити в них практично неможливо, навіть з великокаліберної зброї.

"Таким чином два безпілотники досягнули своїх цілей та влучили в десантні катери класу "Акула" і "Серна", а третій — вибухнув у доці. Катери затонули, забравши із собою на дно Чорного моря завантажений бронетранспортер", — констатує "13-й".

У травні такий самий морський безпілотник частково уразив російський розвідувальний корабель "Иван Хурс", який був змушений повернутися з Босфору назад до порту.

Згодом — у липні і вересні — така сама доля спіткала надсучасний російський патрульний корабель "Сергей Котов". Вдруге його пошкодили безпілотники, які випадково влучили в корабель, коли він маневрував, щоб уникнути переслідування ворожої авіації.

"Ця зброя надзвичайно ефективна. Якщо ми лише приблизно уявимо, скільки коштує будівництво таких кораблів, як "Котов", і підготовка екіпажів – це займе роки, щоб побудувати і навчити екіпаж. Навіть якщо перелічити всі безпілотники, які використовуються в атаці, то вони в тисячі разів дешевші", — запевняє командир і говорить, що всі згадані атаки — це справа рук операторів ГУР.

Морські дрони-камікадзе

Інші підрозділи українського війська, зокрема Служба безпеки України, використовували безпілотники Sea Baby для атаки на Керченський міст, фрегат "Адмирал Макаров", нафтовий танкер Sig і десантний корабель "Оленегорский горняк". Вони несуть більшу боєголовку вагою 450 кілограмів.

"Саме ці безпілотники в поєднанні з рейдами спецзагонів на острів Зміїний і в Крим, а також потопленням "Москви" змусили росіян відступити", — пише The Times.

Тож російський Чорноморський флот був змушений перейти від наступальних до оборонних дій, відступити до контрольованої берегової лінії у Криму. І вже ніхто, як пише видання, не погрожував Одесі та Одеській області висадкою десанту.

"Для захисту окупованих портів, де Чорноморський флот встановив численні шари захисту від безпілотників, (ворогові. — Ред.) довелося задіяти гелікоптери та швидкі патрульні катери", — констатує журналіст.

Результатом для України стала можливість прокласти вздовж узбережжя Румунії і Болгарії, союзників НАТО, і через Босфор міжнародний торговельний маршрут, що послабило тиск Кремля на Київ. Таким чином через новий український гуманітарний коридор після виходу РФ із зернової угоди пройшло понад 200 суден, які перевезли 7 мільйонів тонн зерна, металів та іншої продукції.

Нове покоління дронів

Склад, на якому дали змогу побувати кореспонденту The Times, наповнений різними типами морських дронів — модернізованих та оснащених за новітніми технологіями. Збирається ця техніка повністю в Україні.

Тут і безпілотні надводні дрони Magura V5, кожен з яких оснащено двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим приймачем і двигуном потужністю 300 к.с., який рухає судно крізь хвилі зі швидкістю 45 морських миль/год. У носовій частині каяка розміщена 250-кілограмова боєголовка.

Інфографіка The Times Фото: Скріншот

Поруч — чорні корпуси наступного покоління дронів, оснащені важчими боєголовками, які можуть виставляти міни на шляху суден, що нічого не підозрюють, а потім повертатися на базу неушкодженими. Супутниковий приймач типу Starlink розташований на задній панелі, який передає зображення з двох камер до підрозділу військової розвідки, що має тісні зв’язки як з британською, так і з американською розвідкою. Двигун потужністю 300 к. с. розвиває швидкість до 45 миль/год під час атаки, а крейсерська швидкість 25 миль/год забезпечує йому дальність ходу близько 250 миль.

"Я мрію потопити ще більше російських кораблів, набагато більше. Так багато, щоб вони взагалі не могли плавати. Чи здатні ми знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо", — підсумував командир безпілотного флоту "13-й".

Нагадаємо, 11 листопада UNITED24 повідомили, що Україна уразила 8 кораблів РФ морськими дронами та ракетами.

15 вересня СБУ підбили ракетний корабель "Самум" дроном SeaBaby.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах назвали знищення російського корабля серйозним ударом по іміджу режиму Кремля.