Україна отримала від ФРН нові гранатомети, машини та БПЛА: що відомо (відео)

Комплекс LUNA NG — це новітня розробка, яка була презентована лише у 2022 році. До комплексу входять катапульта, наземна станція управління, мережі для БПЛА, ремонтний комплект і кілька дронів.

Україна отримала один безпілотний комплекс LUNA NG від Німеччини. Про це йдеться на сайті Федерального уряду ФРН.

Як повідомляє Telegram-канал In Factum, це новітня розробка, яку презентував концерн Rheinmetall на виставці Eurosatory у Франції тільки у 2022 році. У комплекс входять катапульта, наземна станція управління, мережі для БПЛА, ремонтний комплект і кілька дронів. Усі комплектуючі можуть вміститися у вантажівці MAN HX.

"Дрон (що входить до комплексу LUNA NG, — ред.) використовує спеціальні композитні матеріали для поліпшення льотно-технічних характеристик. Він може повисати над полем бою на 12 годин і має максимальну дальність передавання даних у 300 км із використанням системи StaCom", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що максимальна злітна маса безпілотника становить 100 кілограм. Він може літати зі швидкістю від 80 до 150 кілометрів на годину на відстань понад 150 кілометрів.

Також, як повідомляється, Німеччина передала Україні:

10 БПЛА Vector;

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

6 машин для охорони кордону;

70 HK GMG/GMW (автоматичний гранатомет);

Понад 250 155-мм артилерійських боєприпасів;

100 000 аптечок першої допомоги.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала комплекси Vampire від США. Українська армія отримала комплекси на базі броньованої версії всюдихода Humvee. Один комплекс має 4 ракети з лазерним наведенням.