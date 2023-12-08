"Зламали систему мобілізації": нардеп пояснив, чому ТЦК прийшла у спортзали (відео)

Зі слів нардепа Романа Костенка, місцева влада повністю усунулась від мобілізаційних заходів. Між тим у неї є можливість реально допомогти військкомам шукати військовозобов'язаних чоловіків.

8 грудня народний депутат та секретар комітету з національної безпеки Верховної ради Роман Костенко заявив, що причиною вручення повісток у спортзалах є недавнє рішення української влади. Зокрема, у Територіальні центри комплектування прийшли нові працівники, які не знають, як їм виконати план мобілізації. Про ситуацію з набором військовозобов'язаних до лав ЗСУ він розповів в ефірі "Свобода Live".

Зі слів Костенка, на сьогодні в Україні дійсно є серйозні проблеми з мобілізацією. Ці проблеми з'явились внаслідок "політичного рішення" влади, яке відбулось кілька місяців тому. Зокрема, вирішили "не боротись з конкретними проявами корупції у ТЦК", а одномоментно звільнили людей з цієї структури, зауважив нардеп.

У військкомати прийшли нові люди, військові, у яких немає досвіду взаємодії з місцевими органами влади. Між тим саме органи влади повинні були б надати військкомам списки призовників. І тоді не довелось займатись тим, що роблять зараз працівники ТЦК, — пролунало у ефірі "Радіо Свобода".

"Місцева влада самоусунулась, бо розуміє що це непопулярно, і все скинула на армію".

Водночас військові, які прийшли працювати в ТЦК, розуміють, що мають виконати обов'язок перед армією і "щось роблять".

"Туди прийшли нові люди, завдання перед ними стоять, вони їх не виконують, бо не мають досвіду", — сказав Костенко.

На думку нардепа, владі потрібно відшукати інші способи пошуку людей до лав ЗСУ.

"Це намагання щось виправити, коли багато чого зламано. Тому ми маємо піти іншими шляхами, а не "бити по хвостах", — заявив секретар комітету за нацбезпеки.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, на початку грудня у мережі опублікували кілька відео, на яких працівники ТЦК приходили у тренажерні зали і роздавали там повістки. Наприклад, подібний випадок стався в Ужгороді. Випадкові свідки записали кадри, як чоловіки у формі та з автоматами заходять у спортзал, спілкуються з чоловіками, перевіряють документи і вручають запрошення до військкомату.

Між тим восени масово публікували інші відео з прикладами насильства проти військовозобов'язаних. Зокрема, були кадри з Львівщини, де чоловіків примусово тягнули до машин і везли до ТЦК. Або з Тернопільщини, де побили людину у приміщенні військкомату.

Влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відреагував на запит громадян, яких обурили статки низки військкомів. Після цього багатьох працівників ТЦК звільнили, а на їхнє місце взяли колишніх військових ЗСУ, які через різні причини не можуть іти на фронт. У листопаді міністр оборони Рустем Умєров заявив, що починає реформу мобілізаційних заходів. Зокрема, планує змінити процеси в ТЦК, військово-лікарських комісіях та запровадить систему рекрутингу.

Нагадуємо, 8 грудня низка експертів розповіли, скільки людей потрібно мобілізувати у 2024 році. При цьому в українському законодавстві є 10 категорій громадян, яких не можна відправляти на фронт.