Демонструють свої наміри: розвідка Естонії розповіла, чому РФ збільшує армію

В естонській розвідці вважають, що є дві причини для збільшення чисельності армії в РФ. Імовірно, що таким чином Росія намагається "привести ситуацію у відповідність до реальності".

На початку грудня Володимир Путін видав указ, яким збільшив чисельність армії РФ на 170 тисяч осіб. В естонській розвідці вважають, що на це є дві причини. Про це розповів очільник естонської розвідки Антс Ківісельг, пише ERR.

За словами Ківісельга, РФ заявляє про збільшення армії за рахунок військовослужбовців-контрактників. Тобто, оголошувати призов у Росії не планують.

Втім імовірно, що в армії РФ вже служить заявлена кількість осіб, а підписаним указом влада Росії намагається "привести ситуацію у відповідність до реальності".

Однак розвідка не виключає варіанту, що Російська Федерація таки планує збільшувати кількість своєї армії. Зокрема, окупанти оголошували про створення Московського та Ленінградського військових округів. Це може призвести до збільшення присутності окупантів біля українських кордонів.

Разом з інформацією про збільшення армії Росія заявляє про збільшення оборонного бюджету. На думку розвідки, так Росія намагається продемонструвати свої наміри щодо продовження війни в Україні своє суперництво із Заходом.

Збільшення російської армії: що відомо

Останній раз російський президент збільшив чисельність армії РФ на початку грудня цього року – до 2 209 130 осіб, з яких військовослужбовці – 1 320 000 осіб. У Міноборони Росії назвали такі заходи необхідними через посилення загрози. Власне, вони заявляли про збільшення присутності НАТО біля своїх кордонів.

Перед цим Володимир Путін змінював чисельність армії у серпні минулого року. Документом, який набув чинності 1 грудня 2023 року, передбачалося, що особовий склад армії РФ збільшиться на 137 тисяч осіб. В Україні на такі заяви відреагували з іронією та зазначили, що тепер Росії потрібно закупити більше мішків для трупів.

Збільшувати армію окупанти планували поетапно до 2026 року. У російському Міноборони говорили, що це відбуватиметься поступово разом із розбудовою полігонів та постачанням нового озброєння.

Нагадаємо, що російська армія систематично зазнає втрат через бойові дії на території України. Для того, аби компенсувати це, РФ вербує на війну з Україною нелегальних мігрантів.

Окрім того, РФ відправляє на війну ув’язнених росіян. За інформацією російських журналістів, із колоній на фронт було відправлено понад 100 тисяч засуджених.