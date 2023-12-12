"Воєнні дії та перспективи ЗСУ": Конгрес США опублікував аналітику щодо України

Американські військові експерти вважають, що потенціал українських збройних сил зростатиме завдяки постійній безпековій допомозі Заходу, особливо в ключових галузях.

Збройні сили України у 2023 році продемонстрували гнучкість і здатність інтегрувати західну допомогу у свої війська, незважаючи на втрати особового складу та матеріальних засобів. Про це йдеться в публікації аналітичної служби Конгресу США, яка оцінює різні аспекти розвитку війни з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

У матеріалі йдеться, що Україні вдалося швидко мобілізувати резервні частини, де було багато ветеранів із бойовим досвідом, які частково заповнили брак молодшого офіцерського складу.

У доповіді Конгресу США також наголошується, що використання військової техніки з різних джерел ускладнювало технічне обслуговування і не сприяло стандартизації, хоча українські війська старанно ремонтували й обслуговували техніку під час бойових дій.

Також ЗСУ змогли в період сильного тиску навчити особовий склад використанню та обслуговуванню різних систем озброєння, що поставляються їм. Крім того, збройні сили перейшли до більш централізованих структур управління і прийняли, незважаючи на те, що багато їхніх офіцерів навчалися за радянською доктриною, принципи та стандарти НАТО.

Що стосується потреб збройних сил, то тут йдеться про бойову авіацію, хоча на тактичному рівні українська армія обмежує перевагу Росії в повітрі. Як і раніше, потрібно більше матеріалів і, перш за все, боєприпасів, оскільки бойові дії вимагають максимально можливої артилерійської підтримки.

"Вербування і мотивація залишаються високими, але втрати, виснаження особового складу і необхідність ротації підрозділів, імовірно, залишатимуться постійними проблемами", — йдеться в документі.

Деякі експерти вважають, що потенціал ЗСУ продовжуватиме зростати завдяки постійній американській і західній допомозі у сфері безпеки, особливо в ключових областях. Але інші аналітики говорять про те, що українська армія стикається з серйозними перешкодами на шляху до рішучого розгрому російських військ незалежно від допомоги в забезпеченні безпеки.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, американські чиновники побоюються, що 2024 року може повторитися сценарій Першої світової війни. Однак вони готові спільно з українцями виробити новий план дій у новому році.