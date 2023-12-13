Південна Корея і ФРН розроблять полегшену версію ракети Taurus для винищувача FA-50

Варіант ракети Taurus KEPD 350K-2 збереже весь функціонал базового варіанту, однак за габаритами буде його коротшим на півметра. Також передбачається, що полегшений варіант матиме меншу боєголовку.

Зброярі з Південної Кореї спільно з колегами з Німеччини підписали угоду про розробку крилатої ракети Taurus KEPD 350K-2. Це полегшений варіант базової моделі Taurus KEPD 350, яка встановлюватиметься на південнокорейський винищувач FA-50. Про це повідомляє видання Defence Security Asia.

У розробці візьмуть участь фахівці Taurus Systems та їхні партнери з південнокорейської компанії LIG Nex1.

"Обидві компанії взяли на себе зобов'язання щодо трирічного періоду розроблення, щоб задовольнити вимоги замовників, які мають наявні винищувачі FA-50 по всьому світу", — йдеться в публікації.

Зазначається, що цей варіант розширить можливості південнокорейських винищувачів, які перебувають на озброєнні таких країн, як Таїланд, Індонезія, Філіппіни, Ірак, Польща, Малайзія і, звісно ж, Південна Корея.

Південнокорейські винищувачі FA-50

На сьогодні ВПС Південної Кореї використовують крилату ракету Taurus KEPD 350K, якими оснащені винищувачі F-15K. Однак цей вид ракет не призначений для винищувача FA-50 через свої розміри, тому й було ухвалено рішення про створення більш компактного варіанту.

Експерти "Мілітарного" зазначають, що варіант 350K-2 збереже весь функціонал базової версії, включно з опцією маневрування на низьких висотах для більшої невразливості, інерціальною навігаційною системою і бортовою РЛС.

Таким чином нова ракета буде здатна вражати цілі на дистанції до 400 км, водночас боєприпас стане коротшим від базової версії на півметра — замість 5,1 м він сягатиме 4,5 метри у довжину.

Передбачається, що з метою полегшення ракета нестиме зменшену боєголовку, проте точної інформації з цього питання поки немає — відомо, що варіант KEPD 350 має тандемну бойову частину масою 481 кг.

Раніше Фокус більш докладно писав про тактико-технічні характеристики ракети класу "повітря-земля" Taurus, яка призначена для ударів по аеродромах, засобах ППО, бункерах, командних пунктах, а також по місцях скупчення живої сили та техніки противника.