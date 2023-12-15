"НедоГітлер": чому РФ атакувала Україну ракетами під час "прямої лінії" Путіна, — експерт

За словами оглядача Олександра Коваленка, Росія не використовувала у своїх атаках ракети "Кинджал" із серпня 2023 року. Але їх вирішили застосувати саме 14 грудня, що невипадково.

14 грудня російські війська атакували Україну ракетами ракети Х-47М2 "Кинджал". Це сталося в той самий день, як президент РФ Володимир Путін проводив свою "пряму лінію". Як розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю Апостроф TV, це невипадково.

Коваленко зазначив, що Росія не використовувала у своїх атаках ракети "Кинджал" із серпня 2023 року. Але їх вирішили застосувати саме 14 грудня.

"Це багато про що говорить. По-перше, це говорить про те, що Путін — це такий собі недоГітлер", — сказав він.

За його словами, очільник нацистської Німеччини Адольф Гітлер був дуже закомплексованою особистістю. Він не відчував упевненості у своєму ораторському мистецтві, а тому підсилював свої виступи "штурмовиками СС".

"Так саме я проводжу паралель із Путіним", — зазначив оглядач.

За його словами, російські війська вдарили "Кинджалами", щоб Путін відчув упевненість у ситуації, в якій зараз опинилася РФ.

"Щоб відчувати впевненість у тому, що він говорить, десь там у Саваслійці злітає МіГ31К, і по всій Україні лунає повітряна тривога. І після цього будуть пуски ракет", — сказав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомили, як збивали "Кинджали". Зазначається, що повітряну тривогу в Україні оголосили о 14:09 через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка з території РФ. Близько 14.15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова Хмельницької області зафіксували о 14:20. Таким чином від пуску ракет до прильотів минуло 10 хвилин.