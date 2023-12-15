Аргентина пожертвує Україні антарктичні вертольоти Мі-171Е, — ЗМІ

Повітряні судна, які незабаром матиме Україна, здатні брати на борт до 12 поранених бійців, працювати у складних погодних умовах і летіти на далекі відстані.

Військово-повітряні сили Аргентини передадуть Силам оборони України два цивільні вертольоти Мі-171Е. Подія сталась завдяки певним домовленостям, які аргентинський уряд уклав зі США. Про деталі нового пакету військової допомоги розповіли на порталі Pucara Defensa.

У дописі вказується, що Україна отримає від Аргентини два вертольоти Мі-171Е, вироблені у РФ. Повітряні судна передадуть безплатно завдяки підтримці США. Вказується, що "пожертва" зарахується як частина оплати за літак F-16 Fighting Falcon, який незабаром матиме ця південноамериканська країна.

"Це було б сприйнято як невеликий, але важливий жест підтримки України після російського вторгнення", — написали на порталі, згадавши, що подія сталась після візиту президента України Володимира Зеленського на інавгурацію новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Аргентинські Мі-171Е були придбані у РФ в 2011 році, зазначили на Pucara Defensa. Ціна не вказується, однак схожа модель Мі-8АМТШ-ВА коштувала 250 млн руб. у 2012 році. У 2021 році повітряні судна мали б пройти технічний огляд, але він не відбувся "через проблеми з підтримкою з боку Росії". Потім почалось російське вторгнення і огляд відклали.

Мі-171Е належали ескадрильї III вертолітної групи 7 VII авіабригади, яка дислокується у Морено в Буенос-Айрес, пишуть на порталі. Призначались для виконання пошуково-рятувальних робіт та місій у Антарктиці. Гелікоптери обладнані додатковими паливними баками та завантажувальним краном, здатні працювати у складних метеорологічних умовах, долати великі відстані, мають метеорологічні радари та аварійні поплавки.

Вертоліт створений на основі радянського вертольота Мі-8 і випускається російським холдингом "Вертольоти Росії", яка входить до корпорації "Ростєх". Одна з модифікацій цього пристрою, Мі-8АМТШ, вміщує 16 десантників або 12 поранених, може перевозити до 4 тонн вантажу.

Військова допомога Україні — деталі

Зазначимо, протягом кількох останніх днів стало відомо про надання Україні допомоги від США і Данії. Зокрема, американський уряд виділив пакет розміром 200 млн дол., у складі якого — снаряди різних типів, ракети для комплексів ППО Patriot та NASAMS. Данія виділила 1 млрд євро на надання танків, снарядів і БПЛА.

Нагадуємо, 14 грудня на саміті країн-членів ЄС прийнято рішення про початок перемовин про вступ України до складу європейської спільноти. Після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення 50 млрд євро на військово-економічну підтримку країни, яка протистоїть вторгненню РФ.