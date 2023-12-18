РФ атакувала Україну групами дронів Shahed: вибухи пролунали біля аеродрому, деталі

Дрони-камікадзе Shahed-136 летіли складною траєкторією у напрямку аеродрому у Старокостянтинові, повідомили у Повітряному командуванні. У області чули роботу сил ППО.

В ніч з 17 на 18 грудня російські війська запустили по Україні кілька груп дронів-камікадзе Shahed-136. БПЛА рухались складною траєкторією та прямували у бік аеродрому у Хмельницької області. Місцеві жителі чули роботу сил ППО. Про деталі нічної атаки "шахедів" розповідає Фокус.

Перші повідомлення про Shahed-136 пресслужба Повітряного командування опублікували о 19:51. Саме тоді пролунав сигнал повітряної тривоги у Херсонській та Миколаївській областях. Російські БПЛА спершу рухались на північ до Кропивницького, потім дістали до Черкаської області і приблизно о 22:00 змінили напрямок польоту — повернули на захід.

О 23:00 в дописі Повітряних сил вказали, що є дві групи дронів-камікадзе. Одна група прямує на північ у бік Білої Церкви, друга — на захід у бік Вінницької області. За 20 хвилин перша група різко змінила напрям польоту — звернула на Житомирщину і продовжила рух на захід.

О 0:14 стало відомо про наближення дронів-камікадзе до Старокостянтинова у Хмельницькій області: поруч з населеним пунктом — український аеродром, який щоночі опиняється під загрозою обстрілу.

Відбій по Хмельницькій області пролунав 00:31. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин.

Зранку 18 грудня командування Повітряними силами повідомило, що росіяни запустили по Україні п'ять дронів-камікадзе Shahed-136. БПЛА здійнялись у повітря з полігону у Приморсько-Ахтарську у Краснодарському краї РФ. Сили ППО знищили усі ворожі апарати: працювали мобільні вогневі групи чотирьох областей: Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічний удар РФ — деталі атаки 18 грудня

Голови військових адміністрації областей, над якими рухались вночі "шахеди" не повідомляли деталей про роботу ППО. Зокрема, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, голова Черкаської ОВА Ігор Табунець, голова Київської ОВА Руслан Кравченко, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляли про початок та завершення сигналів повітряної тривоги. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов вказав, що о 23:00 17 грудня над регіоном пролітали БПЛА ЗС РФ. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін о 0:30 написав, що дрони дістались і до цієї області.

Про роботу ППО очільники адміністрації не повідомляли. Однак у пабліку Старокостантинова "Старкон 24" опівночі написали, що Shahed-136 перебувають за 50 км від населеного пункту. Після цього, коли дрони були за 15-20 км, вказали, що близько 0:20 чули роботу сил ППО.

Коментарі щодо ситуації у Старокостянтинові Фото: Скриншот

Зазначимо, 16 грудня РФ вкотре запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе Shahed-136. Частина БПЛА летіла через Запорізьку область, частина — через Херсонську, частина — через Сумську. Вночі Повітряні сили ЗСУ відбивали атаку близько 30 російських "шахедів".

Нагадуємо, 17 грудня стало відомо, що у кабінеті головнокомандувача ЗСУ виявили прослуховуючі пристрої. Тим часом західні ЗМІ опублікували орієнтовне бачення майбутнього перебігу війни, на яке по різному дивиться українське командування та західні партнери.