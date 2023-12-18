Мобілізація в Україні: юрист розповів, чи можуть сільські голови видавати повістки

За словами адвоката Романа Сімутіна, вручення повістки не означає, що громадянина одразу заберуть на війну. Це необхідно насамперед для актуалізації даних, але документ має бути заповнений правильно.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років. Юрист розповів, чи можуть сільські старости вручати повістки під час дії воєнного стану, передає Obozrevatel.

Під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад міністр оборони Рустем Умєров заявив, що сільські голови мають право особисто підписувати повістки.

"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", — каже очільник відомства.

Щодо інших питань, то вони наразі відпрацьовуються на законодавчому рівні і після затвердження Верховною Радою будуть озвучені. Юристи розповіли про цей процес більш детально.

Повістки від сільських старост: думка юриста

Адвокат Роман Сімутін зазначив, що згадка про можливість вручення повістки представником органу місцевого самоврядування, а також керівниками підприємств міститься в постанові Кабміну №1487, яку було ухвалено 30 грудня 2022 року.

У зазначеній постанові Кабміну йдеться лише про строковиків та контрактників. Водночас у ній не згадується про сільських старостів, каже Роман Сімутін.

За його словами, повістки мають бути заповнені та передані згідно з розпорядженням начальника ТЦК конкретному громадянину.

"Процес вручення повісток — це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, що воює. Слід не забувати, що обов'язок кожного українця — захищати свою країну. Адже якщо сьогодні ти тікаєш від війни — завтра вона може прийти до тебе", — заявив Роман Сімутін.

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що в Раді пояснили, чому в селах частіше забирають чоловіків до ЗСУ. Зазначається, що у великих містах чоловіків знайти складніше — вони часто там не прописані або живуть не за адресою, де зареєстровані, через що зникає можливість вручати повістки у такий спосіб.