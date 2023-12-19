Буде переформатування: у Силах оборони спростували згортання операцій на фронті (відео)

У Силах оборони Таврійського напрямку стверджують, що журналісти неправильно зрозуміли слова бригадного генерала Олександра Тарнавського. Зокрема, згортання операцій не фронті не буде.

Українські військові зіткнулися зі зменшенням постачання боєприпасів, утім, повного згортання операцій не буде, лише переформатування. Про це розповів спікер пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі "Київ24".

Власне, 18 грудня Reuters опублікувало інтерв’ю з командувачем ОСУВ "Таврія" Олександром Тарнавським, де він начебто заявив, що через нестачу допомоги ЗСУ згортають низку операцій на фронті.

Утім, Штупун пояснює, що журналісти не так зрозуміли слова командувача. Ідеться лише про переформатування операцій. Він наголосив, що угруповання військ "Таврія" веде лише дві операції: оборонну та наступальну, тому неможливо згорнути одну з них.

Про що говорив Тарнавський

В інтерв’ю виданню Reuters командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на фронті є проблеми зі снарядами 122-мм та 152-мм. Зокрема, через нестачу боєприпасів українські військові перерозподіляють їх.

Також він розповідав, що у деяких районах українські військові проводять наступальні дії, а в деяких — перейшли в оборону. Втім, за словами командувача, військові готують резерви, аби надалі провести масштабні дії.

Нестача боєприпасів

За словами Володимира Зеленського, через війну на Близькому Сході постачання снарядів в Україну сповільнилися. Така ситуація позначається на можливості українських військ вести наступальні дії.

Експерти зазначають, що Сполучені Штати Америки збільшили виробництво боєприпасів, однак за місяць Сили оборони України витрачають більше за місячний обсяг виробництва в США.

Також про складну ситуацію з боєприпасами повідомляв військовий кореспондент Єгор Логінов. За його словами, зменшення допомоги від партнерів позначається на роботі української артилерії, РСЗВ та мінометів.

Водночас іноземні ЗМІ, покликаючись на слова заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, повідомляють, аби компенсувати брак боєприпасів, Україна збільшує виробництво безпілотників.