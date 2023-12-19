"Дуже гучно, затремтіло скло": Брянську область атакувала зграя БПЛА

Мешканці околиць обласного центру скаржилися на гучні звуки від вибухів. Губернатор регіону Олександр Богомаз запевнив, що їм немає причин хвилюватися.

Зранку 19 грудня жителі Брянська скаржилися на гучні звуки, які лунали в небі. Пізніше стало відомо, що населений пункт РФ тричі атакували безпілотники. Про деталі ранкових інцидентів розповів губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram-каналі.

Богомаз розповів про три БПЛА, які загрожували Брянському району. Про перший дрон чиновник написав о 8:50 (за Києвом), про другий — о 9:25, про третій — 9:37. За його словами, усі пристрої були збиті російськими силами ППО. Запевняє, що руйнувань немає, але на місцях інциденту працюють "відповідні служби".

Богомаз — про атаку БПЛА 19 грудня Фото: Скриншот

У пабліках Брянська росіяни ділилися враженнями від атаки безпілотників. Зокрема, повідомили, що "було дуже гучно" в Московському районі обласного центру. Також вказували, що о 8:15 чули вибух у районі Великого Полпіна: чули "гучні хлопки, аж тремтіло скло".

Жителі Брянська — про гучні звуки Фото: Скриншот Де чули вибухи в Брянську Фото: Скриншот

Зазначимо, що відстань до Брянського району від російсько-українського кордону — близько 100 км. Велике Полпіно — місцевість на східній околиці Брянська.

Відстань від Брянського району до України Фото: DeepState Де розташовано район Велике Полпіно Фото: Google Maps

Вибухи в РФ — деталі

Попередня атака дронів на Брянськ відбулася 30 листопада. Місцеві жителі запевняли, що БПЛА намагалися завдати удар по складу дронів-камікадзе Shahed-136, які російське командування ховає на території регіону. Зокрема, 13 жовтня було гучно на брянському хімзаводі, а 25 вересня — на дизельному заводі, який безпілотники атакували чотири рази впродовж доби.

16 грудня ЗМІ повідомили про масовану атаку дронів на РФ. Стверджували, що над російською територією помітили близько 40 БПЛА, які атакували Курську область, а також тимчасово окупований Крим. Тоді ж ЗСУ дістали до військової бази росіян у Донецьку. Місцеві жителі публікували фото й відео, на яких видно стовп чорного диму над населеним пунктом.

Водночас легіон "Свобода Росії" розповів про диверсію, яку вчинив у Воронезькій області РФ. На відео з місця подій показали, як підібралися до резервуара з пальним і шляхом простих маніпуляцій його підпалили.

Нагадуємо, у британській розвідці заявили, що балістичні ракети "Кинджал", які РФ запускає по Україні, показали свою неефективність. Водночас у західному ЗМІ опублікували аналіз російсько-української війни та припустили, що партнери України не мають плану перемоги та можуть заморозити війну.