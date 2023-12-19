"Найцинічніший" спосіб: ЗС РФ по-новому прикривають техніку за 20 км від фронту (фото)

Мешканці Волновахи на Донеччині стали живим щитом для російської військової техніки, яку ворог накопичує на Вугледарському напрямку, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

ЗС РФ прикриваються мирними жителями Волновахи у Донецькій області від можливих ударів ЗСУ по військовій техніці. Для цього поруч з вантажівками встановили польову кухню, у якій годують людей. Про ситуацію на Донеччині розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

Андрющенко опублікував світлини з Волновахи, на яких видно бензовози, вантажівки з пальним і машини для перевезення живої сили. Український посадовець впевнений, що цю техніку прикривають мирними жителями.

Вантажівка ЗС РФ Фото: Петро Андрющенко/Telegram Тентована вантажівка ЗС РФ Фото: Петро Андрющенко/Telegram Бензовоз ЗС РФ Фото: Петро Андрющенко/Telegram

На одному фото — польова кухня, яка димить на якійсь вулиці біля приватних будинків. Радник написав, що вона стоїть поруч з військовими машинами ЗС РФ і тепер техніку росіян неможливо знищити.

Польова кухня у Волновасі Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Зі слів Андрющенка, російське командування перекидає під Волноваху військову техніку, яку забирає з-під Запоріжжя, Маріуполя і Новоазовська. Завдяки вигадці окупантів вона перебуває у безпеці.

"Такого відвертого та цинічного публічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було", — заявив українець.

Про те, що окупаційна влада закликає мирних жителів скористатись польовою кухнею, свідчить оголошення у одному з пабліків представників росіян. У оголошенні вказується, кухні встановили у п'яти точках по всьому населеному пункту.

Оголошення окупаційної влади у Волновасі Фото: Скриншот

Волноваха — населений пункт за 20 км від лінії фронту. На півночі — Шахтарськ та Вугледар, який ЗС РФ намагаються захопити.

Відстань від Волновахи у Донецькій області до лінії фронту Фото: DeepState

Бої у Донецькій області — деталі

Зазначимо, згідно з аналітикою групи DeepState, ЗС РФ атакують на відтинку фронту від Куп'янська до Мар'їнки. Протягом останніх днів росіяни дещо просунулись біля Мар'їнки, розташованої за 20 на північний схід від Вугледара.

Поки що під Вугледаром наступальних дій росіян не має, — про це ідеться у щоденному звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 грудня. Водночас продовжуються бої під Авдіївкою, де противник змінив тактику "м'ясних штурмів", пояснив голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

Нагадуємо, речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, коли очікувати чергову масовану ракетну атаку ЗС РФ. Тим часом британці повідомили про проєкт з ремонту та обслуговування військової техніки ЗСУ, яка бере участь у боях.