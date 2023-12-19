"Це була імітація": генерал-майор СБУ озвучив нові деталі прослуховування у Залужного (відео)

Віктор Ягун нагадав, що під час нарад у головнокомандувача ЗСУ працює спецобладнання, яке блокує роботу будь-яких записувальних пристроїв.

Пристрій для прослуховування, знайдений у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, найімовірніше, був імітацією. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "Радіо Свобода".

Як вважає Ягун, ситуацію створили для провокації — щоб потім вкинути фейковий аудіозапис із нібито розмовами головкому.

"Наскільки мені відомо, (у прослуховування. — Ред.) не було засобів не тільки для запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, було закладено для якихось інших дій, не для запису", — наголосив генерал.

Найімовірніше, на думку Ягуна, планували за певний час опублікувати фейкові аудіозаписи, сформовані за допомогою штучного інтелекту, в якому голосом Валерія Федоровича нібито знову порушуватиметься тема протистоянь політичної та військової влади в Україні.

"Напевно, це вигідно ворогові", — підсумував генерал.

За словами Ягуна, приміщення, в яких відбуваються засідання Генштабу, постійно перевіряють, а в кабінеті Залужного стоїть спеціальна апаратура, яка блокує будь-які записувальні пристрої.

Що відомо про знайдене в Залужного прослуховування

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що в робочому кабінеті головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного знайдено пристрій для прослуховування. Згідно з інформацією, виявлені пристрої зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дає змоги ідентифікувати, хто і для чого або кого встановив їх.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що заховане обладнання також знайшли в кабінетах співробітників апарату забезпечення діяльності головнокомандувача.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що мікрофони пристрою — саморобного виробництва. При цьому весь персонал, за інформацією Бутусова, який мав доступ до цих приміщень, проходить перевірку на поліграфі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров 12 грудня прокоментував питання можливої відставки Валерія Залужного. Міністр сказав, що він і головком "завжди жартують" над цією темою.

Фокус раніше писав про загибель у селі Чайки Геннадія Частякова, помічника Валерія Залужного. Йому подарували на день народження набір із шістьма бойовими гранатами.