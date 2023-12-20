Франція 2024 року почне навчати українських пілотів на західних винищувачах: подробиці

У Міноборони Франції заявили, що перші пілоти прибудуть на навчання вже на початку наступного року.

Франція у 2024 році почне тренувати українських пілотів літати на західних винищувачах. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Повідомляється, що ще в травні 2023 року Франція запропонувала Україні можливість навчати льотчиків-винищувачів спільно з низкою європейських партнерів.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувальній авіації за допомогою навчання, яке проводять наші партнери", — йдеться у звіті.

Зазначимо, що у відомстві не уточнили, про які саме винищувачі йдеться.

Крім того, в Міноборони Франції заявили, що країна продовжує забезпечувати навчання українських солдатів, необхідне для використання переданої техніки. Насамперед ідеться про артилерійські системи Caesar і TRF1, а також бронемашини AMX-10 RC.

"Загалом Франція підготує близько 8000 українських солдатів у 2023 році", — зазначили в Міноборони країни.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про навчання українських льотчиків на F-16. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українські пілоти проходять підготовку в США, Данії та Великій Британії. Є також інші країни, де навчаються інші авіаційні фахівці.

Також експерти назвали ключову проблему ефективного застосування F-16 в Україні. На думку деяких фахівців, через особливості конструкції винищувача, а саме, розміщення повітрозабірника, F-16 буде проблематично експлуатувати на українських аеродромах. Однак авіація може бути розміщена в сусідніх з Україною країнах.