"Отакі подаруночки нам залишають": військовий показав затрофеєний "Солнцепек" (відео)

У війську подякували окупантам за вогнеметну систему. У мілітарі-спільноті припустили, що вона була захоплена у квітні минулого року.

ЗС РФ залишили українським військовим на полі бою свою важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відео з нею з’явилось у соцмережах 19 грудня.

"Доброго дня. Отакі от нам подаруночки залишають. Дякуємо", — говорить за кадром автор відео.

В українській мілітарі-спільноті VANGUARD повідомили, що "Солнцепек" з кадрів, ймовірно, був захоплений у квітні 2022 року.

Колаж, оприлюднений спільнотою Фото: VANGUARD

"Всього, за підтвердженими даними, за час повномасштабного вторгнення було знищено 12 ТОС-1А, дві пошкоджено і три захоплено", — додали автори контенту.

Що таке "Солнцепек"?

ТОС-1А "Солнцепек" — це тяжка вогнемета система, яка була розроблена ще у 2001 році. Її транспортно-зарядна машина розроблена на базі танка Т-72. Кількість напрямних на бойовій машині зменшено з 30 (у базовому варіанті) до 24.

Тяжка вогнемета система ТОС-1А "Солнцепек" Фото: Мiноборони РФ

Призначення системи "Солнцепек":

виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки;

підпал та руйнування будівель або споруд об'ємним вибухом;

знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

"Солнцепек" нищить свої цілі завдяки високій температурі, уламкам, ударній хвилі та надлишковому тиску.

Нагадаємо, у березні 2022 року російські окупанти кидали техніку в українських полях на Харківщині. Серед трофеїв була і транспортно-заряджувальна машина ТОС-1А "Солнцепек".

У жовтні минулого року ЗСУ вдалося затрофеїти повністю робочий і заряджений "Солнцепек". Єдиним його "недоліком" виявились незаправлені баки.