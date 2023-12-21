100% повернемо Крим: Умєров розповів про плани України на війну у 2024 році

США продовжують підтримувати Україну, оскільки бачать, що війну ведуть "сили зла", заявив міністр Умєров. Політик впевнений, що країна відновить кордони 1991 року.

Україна зможе повернутись в Крим та завершити війну, яку почала Росія. Перемогти без західної зброї буде важко, але цілком можливо за підтримки партнерів. Про деталі майбутніх бойових дій розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Умєров під час розмови з німецькими журналістами нагадав, що він є представником кримськотатарського народу, над яким збиткувалась Радянська влада та Росія. На сьогодні він впевнений, що Крим знов стане українським, а Україна повернеться у свої міжнародно визнані кордони.

"Я певен на 100%. Це наша стратегічна мета – повернутися до міжнародно визнаних кордонів", — сказав міністр оборони.

Посадовець зауважив, що ЗСУ буде важко вести бойові дії у майбутньому 2024 році, якщо вони не матимуть систем РЕБ, дронів, снарядів, артилерії. Однак вірить в перемогу і в те, що українці не складуть зброю.

"Не ми розпочали цю війну, але ми її закінчимо. Це важко, але ми не здамося. Ми боротимемося далі".

Крім того, Умєров сказав журналістам, що Україна не втрачає підтримку США, оскільки американці розуміють, що "сили зла хочуть змінити світовий порядок". Також нагадав, що Силам оборони стали б у нагоді далекобійні ракети Taurus, надання яких кілька місяців поспіль не погоджує Німеччина.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, низка західних ЗМІ опублікували статті, в яких писали про неможливість продовження активних бойових дій в Україні і про схиляння українців до мирних перемовин. Деякі експерти вказували, що протягом 2024 року ЗСУ не зможуть наступати, а у 2025 році укладуть мир з путінською Росією. Інші ж говорили про можливість українського контрнаступу у новому році — для цього у Сил оборони залишилось достатньо ресурсів.

Між тим у Міністерстві оборони Естонії опублікували аналіз ситуації та прогноз щодо війни. Естонські військові впевнені, що війна триватиме до 2026 року і Україна переможе за умови, якщо західні партнери перебудуть ВПК.

Нагадуємо, військових оглядач Bild повідомив, що в ЗСУ масово виходять з ладу дула САУ, отриманих від західних партнерів. Є сподівання, що артилерію зможуть замінити дрони: президент Україн Володимир Зеленський пообіцяв випуск 1 млн безпілотників для потреб фронту.