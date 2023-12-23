РФ за 3 місяці не почала ремонт штабу ЧФ у Криму, — OSINT-аналітик (супутникові знімки)

За інформацією розслідувачів, навколо пошкодженої будівлі базується величезна кількість автомобілів, але чи використовуються вони за призначенням — під питанням.

22 вересня по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару, що призвело до часткового руйнування. OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі X (Twitter) показав, як змінилася ситуація через 3 місяці.

На опублікованих супутникових знімках можна побачити будівлю, яка залишається пошкодженою внаслідок атаки. Розслідувач зазначив, що за час, що минув, противник так і не розпочав відновлювальні роботи і нічого не зробив.

"Мені було цікаво подивитися, чи почався ремонт у штаб-квартирі ЧФ, але, схоже, нічого не було зроблено. Навколо нього припарковано безліч машин, цікаво, чи використовується частина з них?" — ідеться в повідомленні.

Росія не почала відновлювати штаб Чорноморського флоту після ракетного удару Фото: Twitter

Окремо OSINT-аналітик показав на супутникових кадрах, що на вході в гавань Севастополя було відновлено значну частину оборонних споруд, які зруйнував нещодавній масштабний шторм.

РФ почала відновлювати оборону окупантів, яку зруйнував шторм Фото: Twitter

Що стосується великого десантного корабля "Минск" Балтійського флоту РФ, який у вересні 2023 року також був пошкоджений у Криму, то противник не втрачає надій на його відновлення і триває процес розбирання. Аналітик MT Anderson задався питанням, чи збираються на нього встановити нову надбудову.

РФ продовжує розбирати корабель "Минск", який був пошкоджений ракетним ударом Фото: Twitter

Нагадаємо, 22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку крилатими ракетами і безпілотниками. Було заявлено про перехоплення однієї ракети і двох БПЛА літакового типу.

23 вересня Сили спецоперацій назвали деталі удару по штабу ЧФ у Криму. Спецпризначенці заявили, що кропітка і зухвала робота дала змогу вчасно і точно уразити штаб, у якому зібралося керівництво Чорноморського флоту РФ.

15 вересня у ЗСУ зізналися, чим били по кораблях "Минск" і "Ростов-на-Дону". Україна завдала удару по Севастопольському судноремонтному заводу, на території якого отримали пошкодження російські кораблі. У Повітряних силах розповіли, що використовували для атаки надані партнерами крилаті ракети.