Гинуть та бунтують: ЗС РФ втрачають роти у повному складі у боях під Кринками, — ISW

Під Кринками російські військові по 20 діб сидять в окопах без води та їжі. Тих, хто бунтує, кидають у ями.

Підрозділи десантників ЗС РФ втрачають сотні солдатів, намагаючись вибити бійців ЗСУ з лівобережного плацдарму під Кринками. Протягом останніх днів там загинула ціла рота, скаржаться родичі мобілізованих росіян. Тим часом солдати бунтують і не бажають брати участь у смертельних боях. Про ситуацію на лівобережжі Херсонщини станом на 25 грудня ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому на порталі аналітиків.

У звіті вказано, з посиланням не Генштаб ЗСУ та російських військкорів, що під Кринками не відбулось зрушень на лінії фронту. На сьогодні тривають бої, в яких українці за допомогою активного використання безпілотників завдають втрат десантникам ЗС РФ. Також на даному відтинку фронту ефективно діють системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сил оборони. Ворог при цьому зазнає таких втрат, що це неможливо приховати: матері записують відео зі скаргами, а випадкові свідки викладають записи російських "бунтів".

Ситуація на Херсонському напрямку станом на 25 грудня 2023 року Фото: ISW

Бої під Кринками — деталі втрат РФ

Аналітики відшукали у мережі кілька відео, які підтверджують втрати ЗС РФ під Кринками. Один з записів опубліковано у Telegram-канал "Мобилизация Новости". У кількахвилинному ролику росіянка Наталя Карпук розповідає про загибель цілої роти десантників 337 полку російської армії. Також стверджує, що росіяни сидять "по 20 діб в окопах без води та їжі", не мають ніякої підтримки. Також вона просить не посилати "на м'ясо" її сина Сергія.

Росіянка скаржиться на втрати ЗС РФ на лівобережжі Фото: Скриншот

На іншому відео показано, як російське командування реагує на спроби десантників "бунтувати". Для цього чоловіків роздягають і у такому вигляді примушують стрибати у ями. Таким чином карають десантників 345 полку, які відмовлялись виконувати накази командирів.

Кадри непокори десантників ЗС РФ на лівобережжі Фото: Скриншот

Також аналітики згадали про втрату кількох літаків ЗС РФ, які збили на південному фронті. З цих літаків запускали КАБи по позиціях ЗСУ, підлітаючи на 50-70 км до лінії фронту. Однак тепер активність запуску авіабомб суттєво зменшилась. Замість них росіяни почали активніше використовувати безпілотники, вказується у звіті ISW.

Зазначимо, Генштаб ЗСУ зранку 25 грудня повідомив про поточну ситуацію на Херсонському напрямку. Вказується, що ЗС РФ зазнають тут відчутних втрат, але продовжують штурми. Зокрема, протягом минулої доби відбулось 23 спроби протидіяти спробам Сил оборони розширити лівобережний плацдарм.

Лівобережний плацарм ЗСУ на Херсонщині Фото: DeepState

Між тим раніше Фокус розповідав інші деталі про події на Херсонщині, де восени 2023 року утворилась сіра зона, яка тягнеться від Голої Пристані до Кринок. Наприклад, 24 грудня військовий оглядач розповів, що ЗС РФ зосередили на лівобережжі угрупування, розміром 64 тис. осіб. Однак, не дивлячись на такі ресурси, Кремль зазнає тут "тотальної ганьби". 22 грудня партизани групи "Атеш" виявили ешелон у Криму, навантажений САУ "Гвоздика". Вказували, що можливий напрям руху САУ — Кринки.