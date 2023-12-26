Вибух у Феодосії: уламки БДК "Новочеркаськ" розкидало по всьому місту, — росЗМІ (відео)

Російські журналісти виявили, що один із фрагментів судна увійшов у землю майже на метр, а в сусідніх будинках повибивало шибки.

В околицях феодосійського порту знаходять безліч фрагментів великого десантного корабля "Новочеркаськ", по якому у вівторок, 26 грудня, було завдано удару тактичною авіацією ЗСУ. Про це повідомляє видання "Вести. Крим".

"Уявіть, наскільки сильним був вибух, що уламки корабля розкидало по всьому місту. Наприклад, один з елементів майже на один метр увійшов у землю, а в навколишніх п'ятиповерхівках повибивало шибки", — констатувала кореспондентка.

Удар по ДК "Новочеркаськ" — деталі

У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи, наслідками яких стали пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ — великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Як зауважив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, це саме той корабель, який міг перевозити іранські дрони-камікадзе Shahed.

Пізніше Міністерство оборони РФ змушене було підтвердити, що ДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень після удару авіаційними керованими ракетами.

За даними експертів, вартість знищеного у феодосійському порту корабля може сягати 85 мільйона доларів.

Водночас начальник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що оскільки в портовій інфраструктурі всі об'єкти розташовані близько один до одного, міг бути пошкоджений не один корабель, а кілька. Інформація про додаткові втрати противника ще перевіряється.

Крім того, в ОК "Юг" повідомили, що ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" російського флоту в порту Феодосії спричинило тривалу детонацію боєприпасів і виникнення масштабної пожежі.

Нагадаємо, що це не перше пошкодження ДК "Новочеркаськ" — у порту окупованого Бердянська він уже зазнав атаки 24 березня 2022 року.

Фокус писав, що російське командування змушене переміщати кораблі з баз Чорноморського флоту в Криму, щоб захистити їх від ударів ЗСУ. Наприклад, 5 грудня малий ракетний корабель "Туча" проєкту 22800 "Каракурт" вивели в Новоросійськ.

Фокус раніше повідомляв, що через повномасштабну війну в Україні може сильно постраждати весь військово-морський флот РФ. Експрезидент Росії Дмитро Медведєв навіть говорив, що його країна не має майбутнього як держава без належного флоту.