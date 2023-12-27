У Росії запускають у серію модернізований АК-12: що поміняли у зброї (фото)

Керівництво концерну "Калашников" стверджує, що конструктори провели доопрацювання з урахуванням бойових дій в Україні, щоб зброя була зручною, надійною та ергономічною.

Президент концерну "Калашников" Алан Лушников 25 грудня заявив, що підприємство запустило в серію модернізований автомат АК-12, і в січні 2024 року почнуться перші постачання. Про це повідомляє агентство ТАСС.

"Ми дуже серйозно відпрацювали його із замовником за вимогами, які виникли під час проведення спеціальної військової операції, провели випробування і запустили його в серію. Тобто він уже в потоці, цього року запущений. І в січні ми вже почнемо відвантаження нових АК-12", — сказав він в інтерв'ю російському телеканалу.

Лушников додав, що модернізацію загалом було проведено з метою створити зброю, яка буде зручною, надійною та ергономічною.

Модернізація АК

Перший дослідний зразок АК-12 концерн представив у 2011 році. На озброєння автомат надійшов у 2018, тоді ж було запущено серійне виробництво.

Після початку повномасштабної війни в Україні проявилися деякі недоліки автомата в умовах реальних інтенсивних бойових дій. Як розповіли експерти з Defence Express, окупанти, зокрема, скаржилися на відсутність штатних глушників через специфічне кріплення. Тому роздобути оригінальний глушник від "Каланшикова" було надскладно.

Порівняння АК-12 зразка 2011 і 2018 року

Гендиректор концерну Володимир Лєпін влітку 2022 року заявив про модернізацію АК-12 з урахуванням досвіду бойових дій в Україні. Серед змін — відмова від режиму відсічення по два постріли, оскільки він не призвів до значного збільшення ефективності, але ускладнює конструкцію. Також було розглянуто варіант розміщення регулятора режиму стрільби з двох боків.

Крім цих змін у новому варіанті автомата було доопрацьовано діоптричний приціл і вдосконалено цівку, система управління вогнем стала двосторонньою, а дуловий пристрій — незнімним.

Раніше Фокус докладно писав про хід модернізації АК-12. Також повідомлялося про завершення випробувань нового варіанту автомата.