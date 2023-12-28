Розбита бронетехніка і руїни: ЗСУ показали, що залишилось від Роботиного (фото)

У селі Запорізької області до війни проживало майже 500 людей, однак зараз там не лишилось уцілілих будівель, свідчать світлини з місця боїв.

У Роботиному Запорізької області внаслідок боїв зруйновано приватні будинки. Деякі з будинків втратили дах, а деякі навіть стіни. Вибухова хвиля зігнула навпіл водонапірну вежу, а посеред дороги стоїть бронетранспортер. Українські військові зі 118 окремої механізованої бригади показали, як виглядає населений пункт, який намагались окупувати ЗС РФ. Фотографії за наслідками боїв опубліковані на сторінці Facebook бригади.

Бійці 28 грудня опублікували допис, у якому розмістили вісім світлин з Роботиного. Вказали, що саме так виглядає "рускій мір".

На світлинах з населеного пункту, де до російського вторгнення проживало пів тисячі людей, видно зруйновані будинки. Замість деяких будинків — лише купа цегли та різних уламків. Деякі — зберегли стіни.

Уламки будинку у Роботиному Пам'ятник Кузьмі Апатову (більшовику) у Роботиному Пошкоджені ворота у Роботиному Руїни у Роботиному Село Роботине, постраждале від війни

Можна побачити залишки цивільного життя — легкова машина у зруйнованому сараї та іржавий велосипед, прихилений до стовпа.

Цивільний автомобіль у Роботиному у зруйнованому гаражі Фото: Facebook / 118 окрема механізована бригада ЗСУ Велосипед у Роботиному біля зруйноваго будинку Фото: Facebook / 118 окрема бригада територіальної оборони

Внаслідок бойових дій похилилась водонапірна вежа — її зігнуло вдвоє.

Водонапірна вежа у Роботиному Фото: Facebook / 118 окрема механізована бригада ЗСУ

На території населеного пункту — звалище пошкоджених бронемашин, свідчать світлини від бійців 118 ОМБр ЗСУ.

Розбита бронетехніка у Роботиному Фото: Facebook / 118 окрема механізована бригада ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ — деталі подій під Роботиним

Зазначимо, бойові дії біля Роботиного у Запорізькій області відновились влітку 2023 року, коли Сили оборони України почали наступальні дії на даному відтинку фронту. Бійці ЗСУ поступово просували вглиб російських фортифікаційних укріплень і змогли визволити село у серпні 2023 року — про це офіційно повідомили у Міноборони України.

28 грудня 2023 року аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що українські військові відійшли з деяких позицій біля Роботиного. Вказують, що це могли зробити, щоб зайняти позиції, більш придатні для зимового періоду.

Нагадуємо, у Центрі національного спротиву розповіли про дії російських окупантів на окупованих частинах Запорізької області. Зокрема, росіяни намагаються залучити українців до "органів влади", але це не дуже вдається. Тим часом стало відомо про черговий злочин військових ЗС РФ: вони розстріляли бійців ЗСУ неподалік від Роботиного. У Офісі генерального прокурора заявили, що вставили імена злочинців.