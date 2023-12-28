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Почали полювання: ЗСУ за рік знищили 45 літаків ЗС РФ, — аналітики (інфографіка)

Володимир Пєнов
Фото: РИА Новости | За рік ЗСУ знищили 45 ворожих літаків

За даними проєкту UA War Infographics, найвдалішим місяцем для українських військових виявився не грудень, коли було збито 6 літаків, а початок року — у січні їх було знищено 10.

За 2023 рік Збройні сили України знищили 45 бойових літаків Росії. Про це 28 грудня повідомляють аналітики проєкту UA War Infographics і публікують відповідну інфографіку.

Згідно з даними аналітиків, найвдалішим місяцем для мисливців на ворожі літаки виявився січень.

"ЗСУ збили 45 російських літаків у 2023 році, найбільше в січні — 10 бортів. А в останні місяці ЗСУ, здається, почали полювати за ними", — зазначають аналітики.

Примітно, що з січня по червень включно знищили загалом 31 літак, а з липня по вересень сталося певне затишшя, коли не було знищено жодного ворожого борту.

Фото: UA War Infographics

Однак уже в жовтні ЗСУ знищили шість літаків, у листопаді — ще два, і в грудні — ще шість російських "пташок".

Мінус шість російських літаків у грудні

5 грудня Сили оборони знищили російський літак Су-24М над Чорним морем у районі острова Зміїний. Західні експерти в публікації The War Zone висловили думку, що по літаку відпрацювали за допомогою ракети класу "земля-повітря" американського комплексу Patriot.

22 грудня 2023 року повідомлялося про знищення трьох російських винищувачів Су-34 — вони зазнали аварії на тимчасово окупованій частині лівобережної Херсонщини. Після цього ЗС РФ втратили ще один Су-34 у районі Маріуполя та Су-30М над Чорним морем.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наразі не може сказати, яким саме озброєнням працювали по авіації, але зазначив, що воно може діяти на різних ділянках фронту — не тільки на півдні.