Почали полювання: ЗСУ за рік знищили 45 літаків ЗС РФ, — аналітики (інфографіка)

За даними проєкту UA War Infographics, найвдалішим місяцем для українських військових виявився не грудень, коли було збито 6 літаків, а початок року — у січні їх було знищено 10.

За 2023 рік Збройні сили України знищили 45 бойових літаків Росії. Про це 28 грудня повідомляють аналітики проєкту UA War Infographics і публікують відповідну інфографіку.

Згідно з даними аналітиків, найвдалішим місяцем для мисливців на ворожі літаки виявився січень.

"ЗСУ збили 45 російських літаків у 2023 році, найбільше в січні — 10 бортів. А в останні місяці ЗСУ, здається, почали полювати за ними", — зазначають аналітики.

Примітно, що з січня по червень включно знищили загалом 31 літак, а з липня по вересень сталося певне затишшя, коли не було знищено жодного ворожого борту.

Фото: UA War Infographics

Однак уже в жовтні ЗСУ знищили шість літаків, у листопаді — ще два, і в грудні — ще шість російських "пташок".

Мінус шість російських літаків у грудні

5 грудня Сили оборони знищили російський літак Су-24М над Чорним морем у районі острова Зміїний. Західні експерти в публікації The War Zone висловили думку, що по літаку відпрацювали за допомогою ракети класу "земля-повітря" американського комплексу Patriot.

22 грудня 2023 року повідомлялося про знищення трьох російських винищувачів Су-34 — вони зазнали аварії на тимчасово окупованій частині лівобережної Херсонщини. Після цього ЗС РФ втратили ще один Су-34 у районі Маріуполя та Су-30М над Чорним морем.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наразі не може сказати, яким саме озброєнням працювали по авіації, але зазначив, що воно може діяти на різних ділянках фронту — не тільки на півдні.