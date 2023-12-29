РФ ракетами атакувала підприємства в Запоріжжі: є загибла та багато поранених (фото)

Вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти інфраструктури та багатоповерхові будинки. Відомо про одну загиблу жінку та щонаймеше 10 поранених.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю вранці, 29 грудня. Унаслідок атаки є руйнування, а під завалами можуть залишатися люди. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні в період часу із 07:30 по 08:25 військові РФ завдали масований ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо — 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди", — проінформував він.

За його інформацією, одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На місцях працюють оперативні служби. Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

"Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань і постраждалих уточнюється", — зазначив Юрій Малашко.

Масована ракетна атака 29 грудня

Нагадаємо, що в ніч проти 29 грудня РФ атакувала територію України "шахедами", а вранці обстріляла кілька обласних центрів ракетами. У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Києві лунали вибухи.

За словами речника Повітряних сил, ціллю російських військ була вся територія України. Окупанти застосовували балістичні та крилаті ракети, які запускали з кількох напрямків — летіло все, крім "калібрів".

Київська влада поділилася подробицями ракетної атаки по Києву. Щонайменше 7 людей постраждали. Також через ракетний удар постраждала будівля станції метро "Лук'янівська", житлові будинки та складське приміщення.

У Львові одна людина загинула, і ще 8 отримали поранення. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 навчальні заклади.