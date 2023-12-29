"Чомусь зникли з радарів": експерти пояснили, чи можливе збиття бомбардувальника Ту-22 РФ

Росіяни навряд чи могли збити власний бомбардувальник ракетою ППО, пояснили експерти Олександр Коваленко та Олександр Мусієнко. Тим часом неназваний представник Сил оборони повідомив, що Ту-22 дійсно зникли з радарів і він не знає, чому.

У мережі з'явились повідомлення про можливість збиття російського бомбардувальника Ту-22, по якому могли влучити у повітрі над Курською областю РФ. Збиття ворожого літака дійсно можливе, оскільки пів року тому за схожих обставин відбулось знищення військових повітряних суден ворога над Брянською областю. Група експертів проаналізувала для порталу "РБК-Україна" умови, за яких є шанси вдарити по бомбардувальнику ЗС РФ.

На порталі опублікували скриншоти дописів у соцмережах, у яких ідеться про можливе збиття одного з Ту-22, які могли брати участь в обстрілі Сміли у Черкаській області України. Про це написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі — зазначив, що може іти мова про літак 52 важкого авіаційного полку ЗС РФ, який брав участь у пусках ракет по Кременчуку, Умані та Дніпру. На скриншоті не видно, з якого саме джерела його отримано.

Інформація про можливе збиття Т-22 ЗС РФ Фото: Скриншот Коментар щодо втрати російського бомбардувальника Ту-22 Фото: Скриншот

Ситуацію щодо Ту-22 прокоментували два експерти — військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та військовий експерт Олександр Мусієнко.

Коваленко нагадав, що Україна вже проводила схожі операції весною 2023 року. Зокрема, у Брянській області ракети, випущені ЗРК Patriot, збили два російські літаки Су-34 та Су-35, а також три вертольоти Мі-8 різних типів. На його думку, ЗСУ здатна дістати до подібної цілі, але варто дочекатись підтвердження від Генштабу.

"Збити Ту-22 у Курській області цілком реально. Але потрібно дочекатися офіційних повідомлень і лише після цього вже робити якісь відповідні висновки", — сказав військовий оглядач.

Мусієнко зазначив, що Україна відстежує злітання бомбардувальників Ту-22, які можуть підійматись у повітря з чотирьох авіабаз РФ — "Белая" (Іркутська область), "Дягилево" (Рязанська область), "Шайковка" (Калузька область), "Оленья" (Мурманська область).

Де розташовані авіабази РФ, з яких стартують літаки Ту-22 Фото: Google Maps

Про траєкторію російських літаків все відомо, також є інформація, де вони можуть перебувати. Тому вдарити по них є можливість у момент, коли вони опиняться у межах досяжності ракети Patriot — тобто за 80 км від українського кордону.

"Вся необхідна інформація є. У принципі, ми можемо вирахувати та оцінити їх можливості. Якщо ми кажемо про Patriot, то вони перехоплюють цілі на дальності 80 км".

Журналісти також поцікавились у Коваленка та Мусієнка, чи не могли російські сили ППО збити російський бомбардувальник. Обидва експерти сумніваються, що можливий friendly fire — ЗС РФ точно бачать літаки на радарах і не можуть їх переплутати, наприклад, з дроном.

Також на порталі опублікували коментар анонімного співрозмовника з Сил оборони. Співрозмовник відзначив, що Ту-22 дійсно зник з радарів, але йому не відомо, чому так сталось. Можливе, чомусь спрацювали сили ППО ЗС РФ.

"Ми не знаємо, чому ці "Ту" зникли з радарів", — процитували журналісти.

Зазначимо, Ту-22 — російський бомбардувальник, здатний запускати ракети різного типу, зокрема — Х-22, розвивати швидкість до 2 300 км/год та летіти на висоті до 13 км. Повітряне судно може запускати ракети з дальністю удару до 600 км, при чому вони мають стартувати на висоті близько 60 км.

Українське командування поки що не підтверджувало падіння Ту-22 ЗС РФ з невідомих причин. Також немає інформації у спеціалізованому російському каналі, який публікує інформацію про втрати російської авіації.

Обстріл 29 грудня 2023 року — деталі

Зазначимо, 29 грудня ЗС РФ двічі обстрілювала Україну. Перший обстріл відбувся зранку. Ворог випустив близько сотні ракет та десятки дронів-камікадзе. Вибухи лунали у Сумській, Київській, Одеській, Львівській та низці інших областей. Від російської атаки загинуло близько 20 українців і більш як сотня отримали поранення.

Вдень відбувся удар по Черкаській області. Згідно з інформацією військової адміністрації, пошкоджено 50 будинків, є поранені.

Нагадуємо, одна російська ракета залетіла на територію Польщі, підтвердили у польському уряді. Голова Генштабу Польщі заявив, що ракету не збивали — вона сама розвернулась і попрямувала у бік України.