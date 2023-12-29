"Сотні ракет": Велика Британія посилить протиповітряну оборону України, — Шаппс

За словами міністра оборони Великої Британії, президент РФ Володимир Путін зараз перевіряє оборону України і готовність Заходу її підтримувати.

Велика Британія передасть Україні "сотні ракет" ППО після масового повітряного удару Росії 29 грудня. Про це повідомив у себе в X (раніше Twitter) міністр оборони країни Грант Шаппс.

"Ми відправляємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб заповнити арсенал подарованих Великою Британією систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські безпілотники і ракети з неймовірною точністю", — написав він.

Також Шаппс заявив, що президент РФ Володимир Путін зараз перевіряє оборону України і готовність Заходу її підтримувати. Тому необхідно об'єднатися і подвоїти зусилля з підтримки Києва.

"Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу, сподіваючись, що зможе вирвати перемогу з пащі поразки. Але він помиляється", — написав міністр.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що Париж найрішучішим чином засуджує масовані ракетні удари Росії по Україні. Так, Франція підтримуватиме українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, вчинені Кремлем.

Крім того, глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що немає ознак того, що Росія хоче миру. За його словами, 29 грудня РФ здійснила черговий терористичний акт проти України.