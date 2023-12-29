Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН: як реагує міжнародна організація

Україна закликає ООН відреагувати на ракетний удар РФ. На офіційних сторінках міжнародної організації протягом 12 годин опублікували лише один допис на цю тему.

Рада безпеки ООН повинна зібратись у зв'язку з масованим ракетним ударом ЗС РФ. Внаслідок російського удару в Україні загинули цивільні та є значні руйнування, тому низка країн звернулись з закликом щодо надзвичайного засідання країн-членів Радбезу. Вимогу відреагувати на масований удар Росії опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у дописі у X (раніше — Twitter).

Кулеба звернуся до тимчасового голови Радбезу ООН, яким на сьогодні є представник Еквадору. Міністр вказав, що Україна разом з тридцятьма іншими країнами закликає провести надзвичайне засідання. Причина засідання — російський обстріл 29 грудня 2023 року, який ЗС РФ здійснили з використанням ракет і дронів. Внаслідок цих дій країни-агресора в Україні загинули мирні громадяни.

"Звернулися до Еквадорського Головуючого із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", — написав посадовець.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця не коментував заяву Кулеби — лише повторив її у стрічці у соцмережі X. У попередніх дописах дипломат публікував кадри руйнувань, яких завдали російські ракети в Одесі, Києві, Дніпрі тощо.

Пресслужба Офісу ООН з прав людини вдень 29 грудня розмістили заяву, у якій написали про шокованість подіями в Україні і про вимогу до РФ негайно припинити діяти настільки погано.

"Шоковані черговими повномасштабними скоординованими ракетними та безпілотними атаками Росії по Україні, що призвело до загибелі щонайменше 23 цивільних осіб та 134 поранених. Закликаємо Росію негайно припинити свої напади та суворо поважати норми міжнародного права".

У акаунті X ООН є лише один ретвіт повідомлення про російський злочин, але немає офіційної реакції. У решті 5-6 повідомленнях висловлюють співчуття сектору Гази, де Ізраїль проводить спецоперацію зі знищення терористів ХАМАС.

Очільник ООН Антоніу Гуттереш станом на 21:00 29 грудня також жодного слова не написав про Україну — турбувався лише про Газу.

Обстріл 29 грудня 2023 року — деталі

Зазначимо, 29 грудня Росія двічі обстріляла Україну. Перший удар відбувся зранку — тоді по українцях вдарили 90 ракетами та 30 дронами-камікадзе. Внаслідок російської атаки загинуло 30 людей (станом на 17:00), 150 людей отримали поранення. Є зруйновані житлові будинки, пологовий будинок, навчальний заклад, станція метро тощо.

Вдень росіяни запустили ракети по Черкащині. Голова Черкаської ОВА повідомив, що пошкоджено 50 будинків, є поранені.

Нагадуємо, одна з російських ракет під час ранкового обстрілу залетіла на територію Польщі. Збройні сили відреагували: підняли у повітря винищувачі F-16. Тим часом в Україні обговорюють можливість збиття бомбардувальника Ту-22, який зник з радарів після обстрілу Сміли.