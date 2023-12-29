"Звикніться з думкою, що це надовго": комбриг ЗСУ про глуху оборону у 2024 році (відео)

За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Горбатенко ("Ролло") заявив в інтерв'ю "Українській правді", що Україна має бути готовою до затяжної війни з Росією у 2024 році.

"Ми не повинні готуватися щоліта як до поїздки в Крим на відпочинок. Ми повинні грати в довгу. Це стратегія, яка розтягнута в часі", — сказав Горбатенко.

Він зазначив, що багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до великих жертв.

"А ви враховуєте наслідки цього вашого поспіху? Враховуєте, що всі ці ваші бажання і спостереження країни за контрнаступом як за футболом — це життя? Що це величезні для когось трагедії?" — сказав Горбатенко.

Він закликав українців звикнути до думки про те, що війна буде довгою і складною.

"Звикніться з думкою, що це надовго. Це складна, важка, довга війна, довга робота. І нам доведеться не планувати, що ось сьогодні ми переможемо, і все. Як казав Черчилль: "Мені нічого запропонувати, крім крові, важкої праці, сліз і поту", — сказав Горбатенко.

Він також закликав українців думати на майбутнє і готуватися до затяжної війни.

"Тому ми повинні думати наперед — не на літо, на два, три роки вперед для того, щоб зібрати ресурс, підготувати, де завдавати ударів, а не очікувати швидких перемог і легких рішень", — резюмував комбриг.

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