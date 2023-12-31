Через три місяці після атаки: який зараз вигляд має будівля штабу Чорноморського флоту РФ (фото)
За даними партизанів, КПП біля штабу продовжують працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати.
Партизани розкрили інформацію про поточний стан пошкодженого штабу Чорноморського флоту Росії, по якому було завдано ракетного удару у вересні 2023 року. Про це повідомили Атеш в Telegram.
Як заявили в підпіллі, частина будівлі продовжує функціонувати.
"Наші агенти із Севастополя побували біля штабу ЧФ РФ і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати", — наголошується в повідомленні.
Партизани також показали фотографії, на яких зображено пошкоджену будівлю штабу ворожого флоту.
"Зруйнований штаб чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений", — написали партизани.
На кадрах помітно, що будівля перебуває в поганому стані, сильно пошкоджено дах.
Удар по Чорноморському флоту 22 вересня: що відомо
Нагадаємо, 22 вересня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. У Міноборони Росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.
Того ж дня в Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ завдали успішного удару по штабу командування ЧФ РФ.
За словами голови української розвідки Кирила Буданова, унаслідок атаки поранення дістали кілька ворожих генералів.
Тим часом у мережі з'явилися кадри пожежі в будівлі штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. На місце події прибули машини швидкої допомоги та рятувальники.