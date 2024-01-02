Дрони, "Кинджали" і десятки поранених: що відомо про масований обстріл України 2 січня

За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару померли двоє людей. У Харківській та Київській областях також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.

Вранці 2 січня армія Росії запустила ракети по мирних містах України, внаслідок чого вибухи пролунали одразу в кількох регіонах. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку.

У Повітряних силах повідомили про можливу ракетну небезпеку о 2:52. На той момент було зафіксовано, що в повітря піднялися 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", які здійснювали політ у південно-східному напрямку. Уже о 5:59 стало відомо, що таких ворожих літаків у повітрі 16 штук, після чого були пуски ракет.

За інформацією від моніторингових каналів, тактична авіація запустила ракети Х-59 і перші з них прямували в напрямку Сумської області, після чого змінили курс на Миргород Полтавської області. Були використані й інші різновиди ракет.

Ворожі повітряні цілі маневрували з регіону в регіон і внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в Харківській та Київській областях, а також безпосередньо в Києві.

Атака по Україні 2 січня: Харківська область

Частина повітряних об'єктів противника була спрямована по Харкову. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що в результаті призвело до руйнувань і постраждалих. Поранено було 45 українців, а 1 помер. Інформація є попередньою, адже рятувальна операція триває.

"Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами". На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили. Унаслідок терористичної атаки росіян по житлових будинках Харкова маємо одну загиблу особу та 45 поранених, з яких п'ятеро дітей віком від 6-ти до 13-ти років", — написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що загиблою є 91-річна жінка. У медичних закладах Харкова перебуває 38 осіб, яким необхідна була невідкладна допомога.

Загалом було щонайменше 6 ракетних ударів, продовжує Олег Синєгубов. Вони припали на Шевченківський район міста.

"Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова. Руйнування досить значні. На місці працюють усі підрозділи ДСНС, швидка допомога, поліція. Буде робити побудинковий обхід", — заявив Синєгубов.

Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Олег Синєгубов / Telegram Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Олег Синєгубов / Telegram Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Олег Синєгубов / Telegram Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Олег Синєгубов / Telegram Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Олег Синєгубов / Telegram Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Серед постраждалих опинилася і радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова. Вони з неповнолітнім сином дістали поранення, проте змогли дивом уникнути серйозних травм.

"Ми живі. Малого встигла заховати. Хочу подякувати "екстренці" за швидке прибуття на допомогу. Склом порізало обличчя і вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовилися. Ми втратили все. Волонтерського "буса", який пережив усе, також більше немає. 30 метрів до воронки", — ідеться в повідомленні.

Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Facebook

Атака по Україні 2 січня: Київська область

Постраждала вранці вівторка і Київська область. Начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що спершу посеред ночі регіон боровся з дронами-камікадзе, а вже вранці — з ракетними ударами.

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків у м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС. У громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів", — ідеться в повідомленні.

Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Київська обласна державна адміністрація Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Київська обласна державна адміністрація Російські окупанти атакували кілька регіонів України Фото: Київська обласна державна адміністрація

Також було зафіксовано пожежу в церкві, яку не встигли добудувати. Пошкоджень зазнали й кілька підприємств та складських приміщень.

Загалом загинули двоє людей, а ще 11, серед яких 1 дитина, постраждали. Їм надали термінову медичну допомогу. У низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням, проте робота над відновленням триває.

Атака по Україні 2 січня: Київ

Масований ракетний удар застав і столицю, внаслідок чого в Києві пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Примітно, що за добу це вже друга атака по місту. Повітряна тривога лунала двічі — о 2:24 годині та о 5:53. Сумарно небезпека тривала майже 6 годин.

Жителі одразу кількох районів Києва могли чути гучні вибухи. Йдеться про Голосіївський район, Оболонський, Печерський, Подільський, Солом'янський і Святошинський, розповів мер Віталій Кличко.

У Подільському районі пожежу було зафіксовано одразу в кількох місцях. Там загорілося складське приміщення площею 2 тисячі квадратних метрів. Рятувальники працювали над тим, щоб ліквідувати вогонь.

У Святошинському районі сталося влучання в будівлю соціальної інфраструктури, а в Печерському — у дах багатоповерхового будинку. Був виклик за ще однією адресою, проте більше подробиць не прозвучало.

В Оболонському та Деснянському районі зафіксовано пожежу в складському приміщенні, а також загоряння в будівлі супермаркету, відповідно. У Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

Найсильніше від дій ЗС РФ постраждав Солом'янський район. Повідомляється про загоряння багатоповерхових будівель, а частина людей опинилися заблоковані в них. На місце прибув також Віталій Кличко, щоб особисто оцінити збитки від ворожої атаки. За його словами, загинула жінка похилого віку, яку медики не встигли госпіталізувати до лікарні. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що їй було 86 років.

"Уже 43 постраждалих у будинку в Солом'янському районі. Одна жінка загинула. Госпіталізували 37 осіб. Шістьом медики надали допомогу на місці", — написав міський голова об 11:55.

О 12:21 у ДСНС написали, що загиблих унаслідок атаки по Києву вже двоє. Рятувальні роботи тривають.

Атака по Україні 2 січня: деталі від Повітряних сил

Російські окупанти під час атаки по мирних українських містах запустили 99 цілей, з яких українським захисникам вдалося знищити 72.

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року", — заявили в Повітряних силах.

Якщо враховувати дрони-камікадзе, якими противник атакував посеред ночі, то їх усі вдалося знищити — 35 штук.

Далі були ракети. ЗС РФ запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. О 7:30 ворог запустив ще 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Також противник атакував з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12-ма ракетами, що летіли за балістичною траєкторією типу "Іскандер-М/С-300/С-400". З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П", — продовжили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу України в Києві загорівся автосалон Tesla. На опублікованих кадрах видно, що поруч із будівлею вогонь охопив резервуари з паливом. Це не офіційний автосалон американського виробника, адже бренд Tesla не представлений в Україні.