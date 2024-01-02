РФ витратила на обстріли міст України $620 млн лише за 2 січня, — Forbes (відео)

За розрахунками журналістів, масована атака 29 грудня 2023 року коштувала Росії щонайменше $700-750 млн.

РФ витратила на масовану ракетну атаку по містах України 2 січня, за попередніми даними, 107 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на власній сторінці в Facebook.

Така ракетно-дронова атака, на думку журналістів видання Forbes, коштувала російському бюджету близько 620 мільйонів доларів.

Чим обстрілювала українські міста РФ 2 січня

Як повідомляють українські військові, спочатку Україну атакували "шахедами". Усі 35 ударних БПЛА Shahed-136/131 були знищені силами ППО.

Крім того, вранці ворог застосував стратегічну авіацію — 16 бомбардувальників Ту-95МС, які запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Також зафіксовано пуски з винищувачів МіГ-31К — 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

З моря ворог атакував міста України 3 крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами "Іскандер"-М/С-300/С-400.

Літаки тактичної авіації Су-35 запустили 4 радіолокаційні ракети Х-31П.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в офіційному телеграм-каналі, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

Загалом за три останні дні Росія випустила по Україні 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Скільки коштів витратила РФ на обстріл 2 січня

Для розрахунку так би мовити бюджету цього обстрілу журналісти Forbes використовували такі оцінки вартості ракет:

Х-101 — 13 мільйонів доларів;

"Калібр" — 6,5 мільйона доларів;

"Іскандер" — 3 мільйони доларів;

"Онікс" — 1,25 мільйона доларів;

Х-22 — 1 мільйон доларів;

"Точка-У" — 0,3 мільйона доларів;

Х-55 — 2 мільйони доларів;

Х-555 — 4 мільйони доларів;

Х-47 "Кинджал" — 15 мільйонів доларів;

Shahed-136 — 50 тисяч доларів.

Отже, загальна оцінка витрачених коштів становить 620 мільйонів доларів.

За розрахунками Forbes, масована атака 29 грудня торік коштувала Росії щонайменше 700-750 мільйонів доларів.

Наслідки обстрілу 2 січня

Основним напрямком російського удару 2 січня стала столиця України — Київ. За даними офіційного телеграм-каналу КМВА, у місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення, магазини, є пожежі. Станом на 16:10 загинуло 2 людини, 49 осіб постраждало, що підтверджує начальник КМВА Сергій Попко. У більшості з них — мінно-вибухові травми.

Крім того, пресслужба ДСНС повідомила, що у Київській області постраждали люди — дві людини загинули і сім людей травмовано. Найбільше руйнувань у Бориспільському, Бучанському, Фастівському районах: ліквідовано загорання житлового будинку; пошкоджено пʼять багатоквартирних житлових будинків і понад 40 автомобілів.

У Харкові, як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, станом на 16:00 внаслідок обстрілу постраждали 52 людини. Наразі у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них 6 дітей. Четверо госпіталізованих дітей у легкому стані, ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Двоє дорослих – у вкрай важкому стані. Всім пацієнтам медики надають необхідну допомогу.

В епіцентрі обстрілу Харкова пошкоджені близько 40 будинків, з них 6 — тимчасово без опалення. На місцях працюють відповідні служби для якнайшвидшого відновлення будинків та підключення їх до опалення. Всі пошкоджені приміщення цілодобово охороняють правоохоронці.

Як заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, Україна відбила наймасштабнішу у світі атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. За його словами, жодна країна світу ніколи не воювала з такою зброєю і не відбивала такі удари.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів". Він зазначив, що вдячний західним партнерам за військову допомогу, однак для подальшого захисту потрібно більше систем і боєприпасів. Росія не збирається зупинятися.