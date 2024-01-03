Україна живе "на подачках": ISW проаналізував заяви Путіна щодо "істинних ворогів" РФ

Як зазначають американські аналітики, Путін імовірно спеціально виставляє Україну пішаком у цій війні та маскує свої цілі у встановленні повного контролю над нею.

У перший день нового року Путін навідав російських військовий в одному з госпіталів Москви, де заявив, що Захід є ворогом та Росія веде "екзистенційну війну" проти нього в Україні. Путін натякнув, що ціллю війни в Україні є перемога Росії над Заходом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 2 січня.

Зокрема, російський президент сказав, що ворогом для РФ є не Україні, а Захід, який начебто хоче знищити "російську державність" та поразки Росії у війні.

Аналітики зазначають, що на думку Володимира Путіна, за допомогою України Росію хочуть розбити на п’ять частин. Втім він вважає, що РФ "впорається із Заходом швидше". Також він заявив, що Україна начебто знищена та існує лише "на подачках".

В ISW пишуть, що Путін бачить конфлікт та можливі перемовини між РФ та Заходом, а не з Україною. Також за словами російського президента, він не проти припинити конфлікт із Заходом, але лише на умовах Москви та не здасть позицій.

Путін навмисно спотворює істинні причини того, чому почав війну в Україні, та зображує це як протистояння Заходу. Аналітики вважають, що акцент на зміні наративів може свідчити про те, що будь-які коливання у допомозі Україні та її поразки на полі бою він сприйматиме як перемогу Росії.

Зазначається, що президент РФ імовірно спеціально виставляє Україну пішаком у цій війні та маскує свої цілі у встановленні повного контролю над нею. Зроблені Путіним заяви 1 січня імовірно означають, що він має намір проводити перемовини лише із Заходом і лише про його відмову від України.

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ і раніше дотримувався подібної лінії. Зокрема, ще у грудні 2021 року він висував вимоги США і НАТО для визнання сфери впливу Росії у Східній Європі, шляхом відмови від основних елементів суверенітету України в ім’я деескалації конфлікту із Заходом.

Власне, рішення Заходу про проведення переговорів про майбутнє України в її обхід означатимуть для Росії те, що вона може нав’язувати свою волю іншим країнам, зокрема Фінляндії та Молдові.

Також аналітики пишуть, що РФ може розширити свої військові цілі, враховуючи протистояння Заходу, для збільшення армії РФ та виправдання великих жертв у війні. Імовірно Володимир Путін готує довгострокове виправдання, щоб тримати сили мобілізованими і продовжити війну начебто для захисту України.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ заявив, що ворогом для Росії є Захід, який начебто використовує Україну для війни. За його словами, "сама Україна не ворог".

Тим часом у Литві потролили Путіна через новорічне привітання, у якому Путін заявив, що Росія "ніколи не відступить". За словами ексголови МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, РФ і не потрібно нікуди рухатися, адже в них "л*йно попереду, в минулому та під ногами".