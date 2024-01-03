Більше шансів вижити: екскомандир "Айдару" пояснив, чому не варто ухилятися від мобілізації

За словами Євгена Дикого, якщо Україна програє війну — більше шансів вижити буде у військових, оскільки цивільні ризикують опинитися в окупації. Саме цих людей заберуть до ЗС РФ для ведення бойових дій.

За словами екскомандира роти в батальйоні "Айдар" Євгена Дикого, якщо Україні програє цю війну, то більше шансів вижити буде у тих, хто буде у складі збройних формувань. Про це він заявив в інтерв’ю видання "Новинарня".

За словами Євгена Дикого, хвиля емпатії до нас з боку вільного світу давно пройшла. Зокрема, якщо на початку повномасштабного вторгнення кордони ЄС були відкриті, то помилково вважати, що там приймуть 30 млн біженців.

На думку екскомандира батальйону, у влади є шанси втекти, втім решта українців не зможе вирватися та залишиться в Україні. Ці громадяни будуть змушені пережити хвилі окупації.

Він навів приклад окупацію Криму та частини території Луганської та Донецької областей, де Росія мобілізувала на війну тих чоловіків, які залишилися.

"В "ЛНР" і "ДНР" фактично взагалі не лишилося чоловічого населення, його вигребли й саме ним заткнули всі дірки. Там реально фізично майже немає живих чоловіків, власне з Донбасу. Та от, саме це чекатиме тих, хто хоче відкосити від української мобілізації. Вони всерівно підуть служити і воювати, ті що переживуть цю першу хвилю окупації ті, що виживуть", — сказав Євген Дикий.

Він пояснив, що саме цих людей мобілізують у наступних війнах Росії, і вони не зможуть ухилитися від російської мобілізації та помиратимуть у складі російських військ на чужих землях.

"Якщо вже бути зовсім цинічним, якщо ми вже програємо цю війну через те, що в армію не записалися, то якраз більше шансів вижити буде у тих, хто буде у складі збройного підрозділу", — наголосив Дикий.

За його словами, у такому випадку збройні підрозділи зможуть перейти кордон з Євросоюзом і там інтернуватися. У приклад він навів воїнів УПА, які у 1947 році прорвалися у Польщу та Словаччину. Відтак у бійця буде більше шансів вижити, ніж в "ухилянта у підвалі".

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, кому з чоловіків не мають право вручати повістки на блокпостах. Зокрема, таке вручення повісток більше стосується тих, хто намагається уникнути постановки на облік. До чоловіків, які мають із собою військові-облікові документи питань не буде.

Також у Держприкордонслужбі пояснили, що прикордонники можуть вимагати у чоловіків, які виїжджають з України, документи, що підтверджують право на відстрочку.