15 років за тортури над людьми: суд виніс вирок коменданту в'язниці "Ізоляція" Куликовському

Звинуватили "Палича" за трьома статтями Кримінального Кодексу України, а сам вирок почав рахуватися з моменту затримання — листопада 2021 року. Правозахисниця Олександра Матвійчук вважає, що цього замало за скоєні злочини.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок коменданту донецької в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському на прізвисько "Палич", який причетний до катувань цивільних і військовополонених. Про це повідомляє "Суспільне" 3 січня.

Вирок суду свідчить, що наступні 15 років свого життя підсудний проведе в місцях позбавлення волі. Також було ухвалено рішення про конфіскацію майна.

Суд визнав Дениса Куликовського винним за трьома статтями ККУ і основна з них 438 — порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням. Початок виконання вироку вважається з 9 листопада 2021 року.

У Києві винесли вирок коменданту донецької в'язниці "Ізоляція" Фото: 5.ua

Вирок коменданту "Ізоляції": думка правозахисниці

А от за статтею 149, у якій ідеться про торгівлю людьми, суд визнав його невинуватим, адже були відсутні необхідні докази. Вирок також не влаштував правозахисницю Олександру Матвійчук.

"Я буду радитися із адвокатами потерпілих і загалом стосовно процесуальних нюансів. На моє переконання, Денис Куликовський, він же "Палич", має отримати довічне. Я збирала свідчення людей, які вижили в резонансі. Це такі історії, які вказують мені, що за скупністю вчинених злочинів вони мають сидіти до кінця свого життя", — заявила вона.

Вирок коменданту "Ізоляції": думка колишнього полоненого

Один з ув'язнених "Ізоляції" журналіст Станіслав Асєєв не збирається подавати апеляцію після вироку, про що заявив його адвокат. За його словами, суд задовольнив вимоги у вигляді ув'язнення на 15 років і виходити за межі ніхто не може.

Раніше Станіслав Асєєв розповідав у коментарі журналістам "24 каналу", що під час ув'язнення в "Ізоляції" над полоненими знущалися. Їх били й іноді в цьому брав участь безпосередньо Денис Куликовський.

При цьому "Палич" наказував заглушати крики людей радянськими піснями, які співали самі ув'язнені.

Вирок коменданту "Ізоляції": позиція суду

Суддя-речниця Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк у коментарі журналістам також розповіла, що суд ухвалив рішення визнати винним Дениса Куликовського у скоєнні низки злочинів на території тимчасово окупованого Донецька.

"Фактично суд визнав його винуватим у вчиненні усіх тих дій, які йому інкримінувались органом досудового розслідування і прокурором. Однак щодо безпосередньої кваліфікації його дій, то не з усіма статтями суд погодився. Це питання більше юридичне, оскільки суд дійшов висновку про те, що один із складів злочин, які інкримінувалися, фактично охоплюється складом іншого кримінального правопорушення, тому за цією статтею він не був засуджений", — заявила Марина Антонюк.

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року повідомлялося, що в Києві затримали "головного ката" донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція". Денис "Палич" Куликовський, за зізнаннями колишніх полонених, регулярно катував і ґвалтував своїх жертв протягом кількох років. Пізніше у спецслужбі опублікували кадри допиту Куликовського.

6 грудня того ж року повідомлялося, що СБУ шукає жертв Дениса Куликовського. Силовики просили всіх, хто був у полоні у бойовиків на території незаконної в'язниці і постраждав від дій, зв'язатися телефоном.

27 січня 2021 року показали, який вигляд мала в'язниця "Ізоляція" в тимчасово окупованому Донецьку. Через цю в'язницю зокрема пройшов журналіст Станіслав Асєєв, у якій його катували.