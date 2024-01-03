"Будемо чекати роками": Україна може отримати близько сотні F-16, але не відразу, — експерт (відео)

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, літаки надходитимуть в Україну поступово, оскільки це одна з найбільших програм переозброєння країни.

Процес передачі Україні винищувачів F-16 може зайняти роки. Про це заявив головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, літаки надходитимуть в Україну поступово.

"Дійсно, ми чекатимемо роками F-16, тому що літаки надходитимуть в Україну поступово", — сказав він.

Катков зазначив, що наразі Норвегія передає в Данію два F-16 для навчання українських пілотів. Разом із літаками у двомісній версії також будуть направлені й десять інструкторів.

"Норвезьке видання пише, що всі літаки будуть у Данії не раніше весни, а, можливо, і влітку. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про передачу Україні відразу 18 винищувачів", — пояснив Катков.

Він також заявив, що програма передбачає надання F-16 для України з країн, які натомість отримують новіші F-35. Ба більше, деякі країни можуть почати передавати свої F-16 куди пізніше. Наприклад, Бельгія повідомляла про можливість поставок перших літаків лише 2025 року.

"Норвезьке видання зазначило, що Україна може отримати близько сотні літаків. Тобто будуть передані абсолютно всі F-16, наявні в оголошених країнах-донорах. Це значна кількість літаків, до яких необхідно підготувати велику кількість пілотів і наземного персоналу", — додав Катков.

Олег Катков про постачання F-16 в Україну (дивитися з 3:30)

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті. За його словами, Україна не мала сили і засоби для протидії повітряним силам Росії під час літнього контрнаступу. Українські військові стануть "більш активними" за підтримки Повітряних сил.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ скоро втратить перевагу над Україною в повітрі. За словами аналітика Фредеріка Мертенса, окупанти стурбовані прибуттям в Україну F-16, тому переносять свої чорноморські бази далі від кордону з Україною.