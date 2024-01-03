Турбує двигун: чи працюватимуть ракети ATACMS, які може отримати Україна, — Newsweek

Американські військові впевнені, що старі ATACMS та інші ракети не потрібно утилізувати. Натомість краще їх надати Україні для ударів по цілях в Криму, на Донбасі і на півдні.

США може надати Україні ракети ATACMS, яких на складах Пентагону є більш як тисяча. Їх планують утилізувати, оскільки спливає термін придатності. Однак експерти вважають, що ракети досі у робочому стані і тому варто передати їх ЗСУ для ударів по базах ЗС РФ на окупованих територіях. Про те, чи є небезпека у спливанні терміну придатності, ідеться у статті на порталі Newsweek.

Журналісти порталу поспілкувались з експертами, які прояснили ситуацію щодо ракет ATACMS: з екскомандувачем армією США у Європі генералом Беном Ходжесом, з ексрадником головнокомандувача ЗСУ Деном Райсом (Daniel Rice) та з співробітником Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіаном Хінсом (Fabian Hinz). Співрозмовники журналістів вважають, що питання надання Україні цих ракет — це питання політики, а не терміну придатності.

У США є кілька сотень M39 і M39A1 — 1114 шт., як у листопаді повідомило агентство Reuters, нагадали на порталі. Податки американців витратять на те, щоб їх утилізувати. Утилізацію проведуть через дві причини: спливання терміну придатності і заміну новішими ракетами.

Бен Ходжес погодився, що ЗСУ скористались раніше наданими ATACMS "досить ефективно". На думку офіцера армії США, ці ракети, хоч і досить старі, зберегли працездатність.

"Багато залежить від того, наскільки минув термін придатності зброї, але ракета може мати роки життя навіть після цієї дати", — навели на порталі слова Ходжеса.

Фабіан Хінс зауважив, що з ракетами подібного типу може виникнути не багато проблем. Одна з них — робота твердопаливного двигуна, для якого важливу роль відіграє якість виробництва та умови зберігання. Однак термін придатності "може бути вищим, ніж рекламується", наголосив фахівець.

Деніел Рейс підтвердив, що ракети планують знищити "за рахунок платників податків". Натомість їх краще використати проти Москви, оскільки, з його слів, "термін придатності цього типу ракети не викликає побоювань". Він погодився, що Пентагон досі використовує MGM-140 ATACMS з касетною бойовою частиною — саме їх отримали восени ЗСУ. MGM-140 незабаром замінять на новіші, наприклад, Precision Strike Missile. Однак в арсеналах США є тисячі старих ракет, які може отримати Україна і ефективно використати проти баз РФ на окупованих територіях.

На думку Ходжеса, ATACMS не надають зовсім не через вік снарядів, а внаслідок певних політичних рішень уряду США. ЗСУ мали б можливість підривати ворога "на кожній квадратній милі". Екскомандувач армією США заявив, що "немає вагомих причин не надавати цю зброю".

ATACMS для України — деталі

Зазначимо, ATACMS — балістична ракета малої дальності, яку створили проєктувальник компанії Lockheed Martin 35 років тому — у 80-их роках минулого століття. Кожна ракета орієнтовно коштує близько 1,5 млн дол. і її можна запускати з систем HIMARS, які Україна отримала від США.

У жовтні 2023 року стало відомо про удари по авіабазах ЗС РФ на відстані близько 100 км від лінії фронту — під Бердянськом та Луганськом. За оцінками, росіяни тоді втратили кілька літаків та вертольотів. Українське командування підтвердило, що використали ракети ATACMS, отримані від Пентагону. Пізніше представники уряду США заявили, що Силам оборони надали лише 20 таких ракет.

Нагадуємо, у США досі не підтримали надання Україні 61 млрд дол., яких мало б вистачити на надання зброї протягом 2024 року. Наприкінці 2023 американський уряд виділив останній пакет допомоги: близько 250 млн дол. пішли на снаряди різних калібрів та ракети HIMARS.