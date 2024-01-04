Потрапив у полон 24 лютого 2022 року: Україна повернула додому сержанта Вадима Максименка

За даними радниці Офісу президента Дар'ї Зарівни, російські окупанти захопили в полон сержанта 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби Вадима Максименка на КПВВ "Чонгар" у Херсонській області.

У рамках великого обміну полоненими 3 січня, в Україну повернувся сержант Вадим Максименко, який потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Про це написала радниця з питань комунікацій керівника офісу президента Дар'я Зарівна у своєму Telegram-каналі.

Дар'я Зарівна зазначила, що Вадим Максименко був захоплений російськими окупантами на КПВВ "Чонгар" у Херсонській області. Військовий пробув у полоні з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2024 року.

Вадим Максименко потрапив у полон на КПВВ "Чонгар" Фото: Скриншот

"Просто уявіть, скільки часу втратила людина", — написала радниця Офісу президента.

За інформацією порталу "Новинарня", Вадим Максименко — сержант 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Обмін полоненими 3 січня: що відомо

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили в російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відрізках фронту. Обмін відбувся після піврічної перерви та відмови російської сторони вести переговори.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що обмін готувався протягом довгого часу, а організацією цього процесу займалася третя сторона — Об'єднані Арабські Емірати.

Виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя Сергій Волинський зазначив, що в рамках обміну додому повернулася остання дівчина-морпіх, яка була в полоні — Галина Федишин.

Галина Федишин Фото: Сергій Волинський

Своєю чергою майор ЗСУ і заступник командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорін у своєму повідомив, що серед звільнених військових немає жодного з підрозділу "Азов".