В Україні думають надати бронь тим, хто платить високі податки: хто і як зможе отримати

Серед варіантів встановити поріг ПДФО, розміру окладу або ЄСВ. У Центрі економічної стратегії підкреслили, що такий крок допоміг би покращити ситуацію з офіційним працевлаштуванням, але створить ризики для мобілізації.

В Україні роздумують над тим, щоб надавати бронь від мобілізації на підставі рівня офіційної зарплатні або сплаченого щомісячного податку на доходи фізосіб (ПДФО). Як повідомляв Фокус, розглядається різний варіант "порогу", з якого дохід людини звільняв би її від призову.

Хто зможе отримати бронь?

У Центрі економічної стратегії (ЦЕС) пояснили, що остаточної концепції доки немає.

Проте попередньо обговорюються три варіанти бронювання:

за розміром ПДФО;

за щомісячним окладом;

за розміром єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У першому випадку є пропозиція зробити поріг у 6 тисяч гривень. Як пояснили у ЦЕС, для такого податку офіційна зарплата людини має становити приблизно 33,4 тисячі гривень. Ще 22% від окладу має платити роботодавець як ЄСВ.

Друга пропозиція стосується тих, чий оклад становить 35 тисяч гривень і вище.

У випадку бронювання за ЄСВ розглядається варіант, щоб бронь була доступна працівникам, за яких роботодавці сплачують приблизно 14,5 тисяч гривень. Тобто зарплатня цих людей складає 66 тисяч гривень.

Бронювання на підставі доходів буде доступне й ФОПам.

Як це працюватиме?

Якщо військовозобов’язаний сплачує встановлений ПДФО, оновлює інформацію про сплату податків та дані в реєстрі "Оберіг", йому генеруватиметься QR-код про бронювання. Термін дії такого коду складатиме 45 днів.

Навіщо це потрібно?

У ЦЕС наголосили, що таке нововведення допомогло б зменшити дефіцит робочої сили. Нині українські компанії мають проблеми з пошуком працівників для офіційної роботи.

Водночас такі зміни можуть створити "істотні ризики" для мобілізації. Запровадження броні за рівнем заробітку звузить кількість людей, яких можна було б призвати.

Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта у коментарі "УНІАН" наголосив, що бронювання за сплату високих податків варто поширити не лише на ФОПів, але й на резидентів "Дія.City".

"Вважаю, що це хороша спроба налагодити нові цивілізовані норми існування суспільства, коли ми заходимо в третій рік війни. Війна на виснаження — це війна економік, і мірою ефективності в ній є рівень доходів, який людина створює для держави. Висмикуючи з економіки високопродуктивні кадри й відправляючи їх на низькі армійські посади, ми підриваємо власну обороноздатність", — підкреслив Кухта.

Нагадаємо, Міненергетики доручило енергетичним компаніям провести перевірку через бронювання військовозобов’язаних працівників.

Юристка Катерина Аніщенко відповіла, чи можна буде ігнорувати електронні повістки, запровадження яких пропонує новий законопроєкт про мобілізацію.