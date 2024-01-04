РФ посилила оборону Москви: у британській розвідці назвали причину (фото)

У листопаді 2022 року президент РФ Путін схвалив створення організації для охорони столиці — Сил безпеки уряду Москви. Ця структура є одним із прикладів давньої російської традиції "парамілітаризації", розповіли в британській розвідці.

У Росії посилили організацію для охорони столичної інфраструктури — Сил безпеки уряду Москви після заколоту ПВК "Вагнер" влітку 2023 року. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

У листопаді 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив створення організації для охорони столиці — Сил безпеки уряду Москви. У липні 2023 року ця організація набула більш воєнізованого характеру, а саме отримала дозвіл на використання вогнепальної зброї. В оборонному відомстві Британії вважають, що могло бути залучено декілька тисяч новобранців із запланованої чисельності в 15 тисяч людей.

У британській розвідці наголосили, що ця структура є одним із прикладів давньої російської традиції "парамілітаризації" — збільшення кількості збройних організацій поза регулярним військом. Структуру могли посилити частково у відповідь на занепокоєння щодо готовності місцевих сил безпеки Москви до протистояння заколоту ПВК "Вагнер" у червні 2023 року.

Крім цього, це надає жителям Москви добровільно виконувати "патріотичні" обов'язки у воєнний час, уникаючи служби на передовій в Україні.

"Меру Москви Сергію Собяніну вдалося обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні походять з бідніших провінційних регіонів", — додали в британській розвідці.

Нагадаємо, 1 січня у ЗМІ повідомили, що в Росії набув чинності закон, відповідно до якого збільшується призовний вік до 30 років. Росіян, яким виповнилося 27 років до 31 грудня 2023 року, призивати на строкову службу в цьому році не будуть.

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