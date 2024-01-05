Обстріл Харкова: РФ атакувала місто ракетами виробництва іншої країни, — ОВА (фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що фахівці зараз намагаються встановити країну-виробника. Маркування з ракет було стерто.

Росія обстріляла Харків 2 січня ракетами не власного виробництва. Про це 5 січня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Харків Times.

За його словами, фахівці зараз намагаються встановити країну-виробника. Маркування з ракет було стерто.

"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник — це не Російська Федерація", — сказав Синєгубов.

Крім того, Харківська обласна прокуратура також повідомила, що фахівці намагаються встановити, хто виготовив ракети, якими ЗС РФ вдарили по місту.

Запчастини ракети, якою вдарили по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

"Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва зазначених ракетних боєприпасів за межами Росії", — сказано в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз.

Запчастини ракети, якою вдарили по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

Експертиза ракети, якою вдарили по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже в центрі міста. Як пізніше стало відомо, по місту вдарили ракетами "Іскандер-М" і "Кинджал". Один з ударів залишив вирву глибиною шість метрів, інший — вирву діаметром 7,5 метрів.