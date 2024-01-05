Які балістичні ракети Росія могла отримати від КНДР і коли їх випробувала, — подробиці

Росія завдала ударів по Україні саме балістичними ракетами північнокорейського виробництва. 2 січня у Харкові, ймовірно, стався приліт KN-23 (Hwasong-11GA).

Балістичні ракети, які Росія отримала від Північної Кореї, ймовірно, вдарили по Харкову 2 січня. І йдеться про балістичні ракети KN-23 (Hwasong-11GA). Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі "24 каналу".

Із посиланням на заяву Білого дому про запуск по Україні саме балістичних ракет від КНДР, експерт припустив, що окупанти могли випробувати зброю на Харкові під час масштабної атаки 2 січня.

"Є деякі відмінності, які вказують на те, що це не 9M723, якими також обстрілювали Харків і Харківську область. І що це все ж таки північнокорейське. Але офіційні повідомлення також важливі, тому краще зачекати на їх. Тут не підтвердити, не спростувати, але версія є", — сказав Коваленко.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Коваленко додав, що у КНДР дуже багато різної номенклатури та кількості ракет. Тому це досить серйозна загроза.

Він також зазначив, що Північна Корея нарощує свій потенціал, і, на жаль, Сполучені Штати не змогли запобігти цьому.

"Саме те, що вони мають можливість передавати ці ракети Росії, має нагадати, як свого часу замість того, щоб поставити всі крапки над "і", США не змогли дотиснути Північну Корею. Так, там була підтримка Китаю, але дотиснути Пхеньян була можливість", — сказав фахівець.

Також Коваленко торкнувся теми мирних переговорів, до яких Захід може почати примушувати Україну.

"З цим мають зважати і наші міжнародні партнери. Вони повинні розуміти: або Україна перемагає, або вони, якщо зменшують підтримку України, втрачають усі. І завтра будуть проблеми з неконтрольованим сусідом уже на своєму кордоні", — сказав політичний оглядач.

Нагадаємо, Росія обстріляла Харків 2 січня ракетами не власного виробництва. Про це 5 січня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, фахівці зараз намагаються встановити країну-виробника. Маркування з ракет було стерто. А у прокуратурі заявили, що відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз.

Додамо, що ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше 6 ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Ідеться про житлову забудову майже в центрі міста. Як пізніше стало відомо, по місту вдарили ракетами "Іскандер-М" і "Кинджал".