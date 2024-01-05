Поранено знакову особистість: Буданов розкрив деталі спецоперації ГУР у Бєлгороді (відео)

Очільник української розвідки назвав рейд у РФ "звичайною операцією". І додав, що після поранення для "знакової особистості" терміново запросили гелікоптер для евакуації в Москву.

Під час рейду бійців ГУР у Бєлгородську область було поранено "досить знакову" людину серед російських окупантів. Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Головного управління розвідки Міноборони, генерал Кирило Буданов.

Особистість, яка отримала важке поранення, найімовірніше, непроста, підтвердив Буданов. Про це свідчить те, що окупанти одразу запросили гелікоптер для евакуації в Москву.

Не розкриваючи подробиць, керівник української розвідки назвав рейд "звичайною операцією", оскільки між Україною і РФ триває відкрита війна, тому "немає чому дивуватися".

"Знову ж таки повертаюся до того, що я сказав — у нас відкрита війна, і немає чому дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її в себе, що врешті-решт і відбувається", — сказав начальник ГУР.

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Що відомо про рейд

Під час рейду українських сил у Грайворонському районі Бєлгородської області бійці ГУР замінували єдину дорогу, якою пересувалися росіяни на зазначеній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт із мінометів і стрілецької зброї. Як підтвердив Буданов, живій силі противника вдалося завдати втрат убитими і пораненими.

"Саме в цей час, 5 січня, вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби", — повідомляє ГУР.

Ситуація в Бєлгороді та області

Нагадаємо, з 30 грудня росіяни скаржаться на обстріли Бєлгорода та області.

Стало відомо, що Сили безпеки і оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 і 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники і Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети.

Увечері 4 січня в Бєлгороді знову лунали вибухи, росіяни в мережі писали про "прильоти" і роботу ППО.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, як пишуть журналісти, що не засуджують удари по Бєлгороду. На їхню думку, це законний акт захисту.

Тим часом у Росії відповіли на таку заяву. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв сказав, що в РФ ніколи не любили французів і нагадав про колишню війну з Францією.