На війні загинув 23-річний льотчик із позивним Blue Helmet
Український військовий керував винищувачем МіГ-29. Він віддав свою молодість захисту держави. Україна втрачає найкращих своїх синів, написав льотчик Karaya.
Захищаючи небо України, загинув 23-річний льотчик Владислав із позивним Blue Helmet. Про це повідомила кохана дівчина Євгенія Нестеренко в Instagram.
Владислав був льотчиком винищувача МіГ-29. 7 січня Євгенія повідомила про загибель Blue Helmet.
"Бракує слів, щоб висловити всі думки. Тільки 23 роки, він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої держави. Україна втрачає найкращих своїх синів", — написав побратим Владислава льотчик із позивним Karaya.
Обставини загибелі наразі невідомі.
Додамо, 15 грудня в Повітряних силах розказали, чому МіГ-29 не може ефективно виконувати завдання з наявним озброєнням. Льотчик МіГ-29 Олександр сказав, що літаки фізично та морально застаріли попри те, що їх переобладнали під певне західне озброєння.
Нагадаємо, 26 серпня в авіакатастрофі загинуло троє українських льотчиків: "Джус", "Мінка" та "Проказін".
15 грудня полковник 12-ї бригади армійської авіації Дмитро Кулькевич розповів, що Україна вже кілька місяців веде переговори, щоб отримати від США гелікоптери AH-1Z Viper.