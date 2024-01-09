Думали, що це НЛО: російська ракета Х-101 впала у Волгоградській області, — ЗМІ (фото)

Представники влади РФ не визнають, що біля російського села упала ракета Х-101, якою били по Україні. Натомість вони продовжують говорити, що предмет у полі — "НЛО".

У Волгоградській області РФ посеред поля відшукали невпізнаний літаючий об'єкт (НЛО). Згодом представники влади визнали, що об'єкт може належати Міноборони РФ. Про деталі інциденту написали на місцевому порталі "Волгоград онлайн".

На порталі стверджують, що "НЛО" випадково відшукали 8 січня — саме тоді залізничники вирішили розчистити залізничні шляхи, засипані під час снігопаду. Подія сталась біля села Великий Морець (Большой Морец — рос.).

На світлині, опублікованій у Telegram-каналі "Елань новости", можна побачити фрагмент об'єкта — частину корпусу, який стирчить з снігового замету, і крила.

НЛО, схоже на ракету Х-101, у полі у Волгоградській області РФ Фото: Telegram

На місце надзвичайної події вирушили російські правоохоронці — про це свідчить інша світлина, розміщена у пабліку забороненої соцмережі — її навели на порталі "Волгоград онлайн". Також зауважили, що поруч не помітно військових ЗС РФ, які мали б займатись об'єктом, схожим на ракету, яка може вибухнути при спробі щось з нею зробити.

Залишки "НЛО" у Волгоградській області РФ Фото: Скриншот

Представниця місцевої влади Галина Зуєва не визнала, що "НЛО" насправді є російською ракетою, яку росіяни запустили по українцях. Однак відзначила, що об'єкт має відношення до Міноборони РФ, яке повинне дати усі відповіді. Також запевнила, що постраждалих та руйнувань внаслідок появи "НЛО" не було.

"Що це — на це запитання вам дадуть відповідь у Міноборони. Усі служби необхідні вже на місці", — заявила російська чиновниця, слова якої процитували на порталі.

Тим часом жителі Волгоградської області вказують, що об'єкт — це російська ракета, яка "в черговий раз упала в полі". Також опублікували допис залізничника, який звертався до адміністрації з проханням "повідомити у відповідні органи".

Залізничики - про знахідку НЛО в полі Фото: Скриншот из Telegram

У інформаційному каналі Astra опубліковано низка інших світлин з місця подій. Одна зі світлин зроблена з кабіни автомобіля, який проїжджав поруч. Також називають об'єкт — "невідомим снарядом". При цьому на українському порталі "24 канал" відзначають, що "НЛО" може бути ракета Х-101, якою 8 січня РФ обстрілювала Україну.

НЛО посеред поля у Волгоградській області РФ Фото: Astra Об'єкт у Волгоградській області РФ Фото: Astra

Зазначимо, село Великий Морець розташоване за більш як 400 км від кордону України у Харківській області.

Відстань від місця падіння Х-101 до кордону України Фото: Google Maps

Міноборони РФ не підтвердило інцидент у Волгоградській області РФ.

Обстріл України — деталі удару 8 січня

Зазначимо, 8 січня у Повітряних силах повідомили, що ЗС РФ вдарили по Україні 24 ракетами Х-101, з них 18 було збито силами ППО. Ракети запускались з літаків Ту-95МС у районі Енгельса. Кожна — має довжину близько семи метрів і діаметр 70 см, і важить 2,5 тонни. Крім Х-101, росіяни запустили ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер", а також С-300/С-400 та дрони-камікадзе Shahed-136. Про вибухи повідомляли у низці міст на сході та в центрі України — у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому. Згідно з повідомленням Національної поліції, станом на 12:00 8 січня було відомо про чотирьох загиблих та майже 40 поранених.

Тим часом раніше Фокус повідомляв про інші інциденти з ракетами ЗС РФ. Наприклад, 2 січня стався вибух у Воронезькій області — зруйнувалась ціла вулиця у невеликому селі. Російська влада заявила, що сталось аварійне сходження боєприпасу, від якого ніхто не постраждав. Пізніше у російських пабліках повідомили, що могло загинути 11 росіян. У грудні 2022 року ще одна ракета Х-101 упала у Волгоградській області: Міноборони РФ називало ракету "невпізнаним об'єктом".