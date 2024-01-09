Дефіцит ракет для ЗРК Patriot: у ЗСУ пояснили, чи є проблеми у сил ППО (відео)

У командуванні зазначають, що Україна не випускає ракет для західних та старих радянських систем ППО. Тому дефіцит цих ракет дійсно можливий.

Сили ППО протидіють повітряним атакам РФ, починаючи з 2014 року, при цьому використовували старі радянські комплекси. Після повномасштабного вторгнення Україна отримала сучасні комплекси — ЗРК Patriot, які активно збивали цілі під час ударів 29 грудня 2023 року, а також 2, 5 та 8 січня. Тому ЗСУ постійно потребують ракет для Patriot, про можливий дефіцит яких повідомили у Пентагоні. Про поточні можливості системи ППО України розповіли на порталі "Liga.net".

На порталі навели відповідь речника Повітряних сил Юрія Ігната щодо нестачі ракет для ЗРК Patriot, яка може з'явитись через припинення постачання з США. Зі слів офіцера, під час відбиття ракетно-дронових атак РФ активно застосовують західні системи ППО. Отже, витрачають наявні ракети відповідно до певних нормативів постачання.

"Відповідно до витрат відбувається нормоване постачання боєприпасів до тих чи інших систем ППО", — навели журналісти слова Ігната.

Речник ПС ЗСУ визнав, що дефіцит ракет для Patriot дійсно є, однак він не зміг підтвердити заяви з Пентагону, що їх надалі постачатимуть менше. Також зауважив, що українські війська отримали велику кількість західної зброї, тому, відповідно, постійно є потреба у комплектуючих та боєзапасі.

Зазначимо, у ефірі порталі NV Ігнат додатково пояснив, що Україна почала витрачати зенітні ракети для збиття повітряних цілей ще у 2014 році — у перші роки гібридного вторгнення РФ. Наприклад, проти повітряних цілей використовували ЗРК "Бук". Тому зараз є потреба у ракетах для комплексів ППО і радянських, і західних.

"Ми не виготовляємо ракети радянського зразка і не виготовляємо західні ракети — ми отримуємо їх від наших партнерів. Інтенсивність повітряних боїв 29 числа, другого [січня — ред.] і навіть сьогодні вночі говорить про те, що ми їх використовуємо. Потрібно наголошувати на тому, що нам потрібно більше засобів для захисту, оскільки Росія нарощує атакувальні дії", — сказав офіцер.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, 29 грудня 2023 року відбулась масована повітряна атака РФ на Україну: ворог використав сумарно 158 ракет різних типів і дронів. Вибухи пролунали у великих містах — в Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших. У столиці в Солом'янському районі внаслідок влучання у промисловий склад загинуло більш як 30 людей, заявив мер Києва Віталій Кличко. В ніч з 30 грудня на 1 січня росіяни запустили майже сотню дронів-камікадзе Shahed-136 — переважна більшість пристроїв були збиті силами ППО. 2 та 8 січня 2024 року відбулися наступні повітряні атаки: під час першої ЗС РФ запустили більш як 70 ракет, під час другої — більш як 40 ракет, з них 24 — ракети Х-101. Внаслідок удару 8 січня загинуло четверо цивільних людей — на Харківщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині.

Нагадуємо, 9 січня стало відомо, що росіяни "загубили" одну з ракет Х-101, якими 8 січня били по Україні. Місцева влада називає ракету "НЛО" і пропонує звернутись за поясненнями до Міноборони РФ.