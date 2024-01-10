Пообіцяли ще рік тому: Канада досі не відправила Україні ЗРК NASAMS, – ЗМІ

Рівно рік тому Канада оголосила про намір проспонсорувати постачання Україні ЗРК NASAMS, але зараз досі невідомо, коли комплекс стане на бойове чергування.

Президент України Володимир Зеленський каже, що першочерговим завданням у 2024 році є посилення української ППО, але обіцяний Канадою зенітно-ракетний комплекс NASAMS досі не відправлений. Про це повідомляє телеканал CTVNews.

10 січня 2023 року Канада анонсувала постачання Україні ЗРК NASAMS, який оцінюють у 406 млн доларів США. Рік потому одна з компаній, яка мала б брати участь в контракті каже, що в них немає угоди з Канадою на постачання комплексу ППО.

Канадський план полягав в тому, щоб оплатити уряду США повну вартість зенітно-ракетного комплексу, а Штати укладуть угоду про продаж безпосередньо з Україною. Таким чином Оттава хотіла оминути отримання дозволу від уряду США на експорт комплексу. Такий дозвіл необхідний кожен раз, коли озброєння має американські технології.

Заявляється, що Канада оплатила ЗРК NASAMS ще у березні 2023 року, але наразі все одно невідомо, коли вона потрапить в Україну. Ба більше, в Міноборони країни також не знають, коли комплекс надійде в Україну. Представник відомства заявив, що вони працюють зі Штатами, щоб визначити часові рамки.

Президент Володимир Зеленський 4 січня написав, що вся дипломатична команда працює з партнерами, щоб отримати додаткові системи ППО й боєприпаси. Після розмови з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо Володимир Зеленський повідомив, що вдячній країні за посилення ППО.

"Я вдячний прем’єр-міністру Трюдо за його готовність допомогти нам захистити українське небо, зокрема шляхом надання додаткових систем NASAMS і ракет", – написав Зеленський.

Проте невідомо, чи мав на увазі український президент обіцяний у 2023 році NASAMS, чи мова йде про інші системи.

Журналісти звернулись до виробника RTX та Kongsberg. Остання заявила, що не мають контракт на виробництво NASAMS Україна за кошти Канади. У листопаді 2022 року Міністерство оборони США дійсно підписало контракт з Raytheon на 1,2 мільярда доларів США на системи NASAMS, призначені для України. Очікувана дата завершення – листопад 2025 року. Але у Пентагоні не повідомили, чи це стосується системи, яку пообіцяла Канада.

Нагадаємо, 24 листопада Литва повідомила, що Україна вже отримала два ЗРК NASAMS.

9 січня у Повітряних силах пояснили, чи є проблеми в Україні із зенітними ракетами Patriot.